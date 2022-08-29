Серия Samsung Galaxy S22 получила самое большое обновление камеры за последние месяцы

Галактика S22Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra являются одними из лучших камерофонов на рынке, но пользователи по-прежнему не полностью ими довольны. В частности, пользователи ожидали, что их телефоны будут лучше работать с HDR и шумом при съемке видео при слабом освещении и при съемке движущихся объектов. И, похоже, компания наконец-то прислушалась.

Samsung Сегодня она объявила, что так и сделает. Обновление программного обеспечения для серии Galaxy S22 будет выпущено в ближайшее время Для улучшения работы камеры.

Съемка видео Hyperlapse с помощью телеобъектива с 3-кратным увеличением, а вскоре и режим «Astro Hyperlapse».

С новым обновлением телефоны могут снимать видео Hyperlapse с 3-кратным увеличением. Южнокорейская компания также заявила, что режим Astro Hyperlapse находится в разработке, а Galaxy S22, Галакси С22+И Galaxy S22 Ultra скоро получит эту функцию.

Улучшения сканирования QR-кода

Samsung также улучшает функцию сканирования QR-кода. В грядущем обновлении компания увеличивает область сканирования QR-кода и ускоряет процесс сканирования. Если телефоны сначала обнаруживают документ, QR-код внутри не может быть отсканирован, и южнокорейская компания меняет это с новым обновлением. Теперь вы можете коснуться QR-кода внутри документа и заставить приложение «Камера» отсканировать его.

Стандартное приложение камеры на Galaxy S22, Galaxy S22+ и Галакси С22 Ультра QR-код нельзя отсканировать повторно, если первое сканирование было отклонено. Samsung работает над исправлением этой ошибки, и предстоящее обновление камеры позволит пользователю коснуться QR-кода, чтобы отсканировать его снова.

Улучшена стабильность видео, производительность AI, HDR и ночной режим.

Samsung также улучшает производительность HDR и цветопередачу в режиме «Фото». Это также улучшило использование памяти и производительность ИИ в режимах «Фото», «Ночь» и «Видео». Компания утверждает, что предстоящее обновление также улучшит стабильность видео и качество изображения в видеороликах.

с Обновление за июнь 2022 г.Samsung улучшил естественную резкость и контрастность широкоугольной (основной) камеры. Эти улучшения теперь касаются телеобъективов и камер Ultra HD серии Galaxy S22. Южнокорейская компания также утверждает, что улучшает цвета и экспозицию (для темных областей) в ночном режиме.

Компания заявила, что уже работает над улучшением производительности камеры в условиях крайне низкой освещенности, и это улучшение скоро будет выпущено в Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

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