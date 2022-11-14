Серия Samsung Galaxy Tab S8 получает стабильное обновление до Android 13 и One UI 5.0

После редактирования файла Стабильное обновление Android 13 для Galaxy A33 5GИ Галактика А53 5GИ Галактика Примечание 20И Галактика С20И Галактика S21И Галактика S22 За последние несколько недель Samsung выпустила стабильное обновление Android 13 для серии Galaxy Tab S8.

На данный момент только модели 5G Галактика Вкладка S8 Они получают стабильность Андроид 13 (Один пользовательский интерфейс 5.0) Обновление во всех европейских странах. Galaxy Tab S8 получает обновление с версией прошивки X706BXXU2BVK4. Галактика Вкладка S8 + Он обновляется с версией прошивки X806BXXU2BVK4в то время как Galaxy Tab S8 Ультра Он обновляется с версией прошивки X906BXXU2BVK4.

Вы можете проверить наличие нового обновления, перейдя на Настройки » системное обновление и подслушивание Загрузить и установить. Обновление также приносит Обновление системы безопасности за ноябрь 2022 г. кто — который Он исправляет около сорока уязвимостей конфиденциальности и безопасности. В смартфонах и планшетах Galaxy. Обновление обеспечивает более высокую производительность, десятки новых программных функций, обновленный дизайн пользовательского интерфейса, а также улучшенную конфиденциальность и безопасность.

Galaxy Tab S8 Android 13 (One UI 5.0) Обновление: что нового?

В обновлении Android 13 (One UI 5.0) представлен новый дизайн пользовательского интерфейса с расширенной цветовой палитрой, набором виджетов, увеличенными значками приложений в области уведомлений, измененными горячими клавишами и полупрозрачными эффектами в области уведомлений. Анимации и переходы теперь выглядят намного плавнее.

Новое программное обеспечение также предоставляет языковые настройки для приложений поддержки, улучшенные приложения инвентаризации и дополнительные настройки специальных возможностей. Samsung добавила в систему возможности оптического распознавания символов (OCR). Поэтому приложения камеры и галереи могут извлекать текст из изображений. Даже клавиатура Samsung может открывать изображение с камеры и захватывать текст из прямой трансляции с камеры.

Название южнокорейской компании изменено Процедура Биксби к ситуациям и рутине. Это упрощенная версия Bixby Routines с некоторыми предустановленными действиями для большинства людей. Биксби И режимы, и подпрограммы получили новые функции и новые опции. Теперь есть более детальный выбор того, как каждое приложение отображает уведомления.

Теперь есть больше смайликов, пар смайликов, анимированных смайликов и смайликов AR. Есть упрощенный раздел конфиденциальности и безопасности, новый список подключенных устройств и новые жесты многозадачности. Улучшена производительность поиска в стандартных приложениях и единый пользовательский интерфейс. Приложение камеры получило немного обтекаемый дизайн.

Samsung DeX Пользовательский интерфейс получил улучшения. Samsung Gallery, Samsung Internet, Samsung My Files и другие стандартные приложения получили множество новых функций. RAM Plus теперь можно включить или выключить. Встроенное программное обеспечение для редактирования фото и видео также было улучшено. Также есть подробное меню диагностики Wi-Fi.

SamsungВкладка Galaxy S8 5G

SamsungВкладка Galaxy S8 + 5G