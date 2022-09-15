Серия Summit стала началом и концом эпохи

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С начала топ на льду, замечательный документальный фильм 1992 года о 72-м хоккейном сериале Канады и Советского Союза, рассказчик Кеннет Уэлч описывает канву, на которой развернется последующая национальная драма: «Мы боролись с началом 1970-х годов. Кризис FLQ. Солдаты в Монреале. причина этого». Мы столкнулись с падением выборов 72 года, озабоченные одиночеством, сомнениями и даже тогда нашей собственной идентичностью». Последние слова перед окончанием титров принадлежат канадскому защитнику Сержу Савару, который выступил в 1992 году, когда суверенитет Квебека был (все еще) острым вопросом, а Канада только выходила из двухлетней рецессии. «Это [series] Воистину… объединила нашу страну. Может быть, это нам нужно сейчас — еще одна команда «72».

Перенесемся в сегодняшний день — 30 лет с момента выхода фильма и 50 лет с самого сериала «Саммит» — и сепаратизм перестал быть насущной проблемой. Но многие другие вызовы (некоторые новые, а некоторые, к сожалению, знакомые) разрывают ткань нашей страны и мира. Пандемия выявила тревожные разногласия в нашем обществе, которые больше нельзя игнорировать. Инфляция и общая экономическая неопределенность сказываются на людях по всей стране, поскольку Канада стоит на пороге очередной рецессии. Между тем, жестокое вторжение России в Украину возродило старые трения времен холодной войны прошлого века.

Итак, что меня больше всего удивило в повторном просмотре документального фильма 1992 года и погружении в новый топ 72, серия из четырех частей, транслируемая сегодня вечером на канале CBC, заключается в том, что многие из основных составляющих драматического хоккейного матча между Канадой и Россией — напряжение, тревога и грубый страх перед внешними и внутренними вызовами — остаются. Разница в том, что куча хоккейных игр уже не спасет нас от этого ужаса.

Чтобы сделать очевидным, что-то вроде Summit Series 1972 года не может произойти сегодня. Конечно, русские снова стали мировыми злодеями с вторжением в Украину и (в масштабах с низким уровнем риска) масштабной государственной схемой допинга для олимпийских спортсменов. Но теперь мы хорошо знаем хоккеистов. Они играют за наши любимые команды НХЛ. Мы уже не можем удивляться мастерству Валерия Харламова или какого-то другого таинственного и прекрасного русского таланта.

Но это не только они. мы тоже. Распад монокультуры, поддерживаемой онлайн, все труднее заставить всех в Канаде смотреть что-то одно. И даже когда мы это делаем, в наши дни варианты намного шире. Канадские спортсмены преуспевают в действительно международных видах спорта, таких как баскетбол и футбол: женская национальная команда выиграла олимпийскую золотую медаль в прошлом году, а мужская сборная вскоре примет участие в своем первом чемпионате мира с 1986 года, а также в таких олимпийских достопримечательностях, как плавание и легкая атлетика. Наше чувство национальной гордости стало более разнообразным — даже если рассматривать его через узкую призму международного спортивного успеха — и сейчас мы меньше полагаемся на хоккей, чем когда-либо прежде. И это, вероятно, хорошо, особенно с учетом того, что откровения о резком обращении канадского хоккея с обвинениями в сексуальных домогательствах поставили «культуру» элитного вида спорта под пристальным вниманием.

Саммит 72 | Канадская и советская серии Summit Series навсегда изменили игру в хоккей:

Саммит 72 | Выход на CBC и CBC Gem 14 сентября 2022 г. Серия канадско-советских хоккейных саммитов 1972 года навсегда изменила игру в хоккей, разыграв драмы о национальной идентичности, гордости, политике и идеологии, на которых мир с ликованием наблюдал во время холодной войны. Улучшенное изображение из оригинального 16-миллиметрового фильма с победившей в серии мишенью сборной Канады. (Предоставлено Залом хоккейной славы)

кем мы были Можно Однако он до сих пор помнит ту замечательную серию 72 года. Полвека спустя он остается одним из самых захватывающих и преобразующих событий в истории спорта. Насколько удивительно, например, что такая гнетущая и отсталая система, как Советский Союз, может создать творческую, инновационную и даже футуристическую хоккейную команду? Чтобы вернуться и посмотреть, как эти исключительно спортивные советские игроки катаются кругами вокруг мяса и картошки (с пивом на боку), канадцы знакомятся с тактикой владения шайбой, которая может занять десятилетия, чтобы получить полное признание в НХЛ. Видя, как молодой спортсмен Владислав Третьяк упирается в ворота напротив худощавого Кена Драйдена, наблюдает за полетом бабочки. Современный хоккей во многом зародился примерно в то же время 50 лет назад.

Эти и другие удовольствия (многие из них любезно предоставлены неугомонным Филом Эспозито) представлены на топ 72Стоит посмотреть всем, кто интересуется сериалом. Даже для серьезных болельщиков, которые могут подумать, что они уже все это видели, есть множество новых бросков (как в игре, так и за кулисами) и интересных специфических для хоккея идей о таких вещах, как превосходная советская физическая форма, потрясающие приемы бросков и звездные «тренировочные» методы для канадцев (игра в бочче на заднем дворе может считаться межсезонным упражнением для братьев Эспозито).

Первый эпизод выйдет в эфир сегодня вечером в 20:00 по местному времени (8:30 NT) на телеканалах CBC Television Network и CBC Game, в то время как другие шоу будут транслироваться в следующие три среды. Поклонники Summit Series также должны ознакомиться с превосходной устной историей Вики Холл для CBC Sports. Первую часть об открытии четырех игр в Канаде читайте здесь.