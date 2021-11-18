Сертификация Nord Stream 2 может занять от 2 до 6 месяцев — российский законодатель — бизнес и экономика

Москва, 17 ноября. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев сообщил ТАСС, что процесс аккредитации Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора может занять 2-6 месяцев.
«Сертификация — это процесс принятия решения, основанный на экспертных заключениях. Это не разовая процедура, а процедура: что-то проверяется во время строительства, что-то во время ввода в эксплуатацию. Это может занять от двух до шести месяцев», — сказал он. .
Говоря о решении Федерального сетевого агентства Германии приостановить сертификацию, сенатор отметил, что этот шаг не был политически мотивированным, «речь идет о простой передаче пакета документов и их проверке с действующим законодательством Германии». «Чтобы сертифицировать газопровод« Северный поток — 2 », необходимо создать компанию-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии. Это означает передачу активов швейцарской компании немецкой дочерней компании, которая по-прежнему будет », — пояснил Васильев, — пояснил Васильев. В настоящее время общий, рутинный и незамеченный организационный шаг, который ведется вокруг« Северного потока — 2 », был представлен в СМИ как важный политический дискурс».
Федеральное сетевое агентство Германии заявило во вторник, что приостановило процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора передачи электроэнергии из-за юридических проблем.
Строительство «Северного потока-2» было полностью завершено 10 сентября 2021 года. Первоначально планировалось завершить его к концу 2019 года, но строительство было отложено из-за санкций США. Газопровод включает две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год — от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода необходима регистрация в качестве независимого транспортного оператора — Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Агентство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до регистрации, оператор будет оштрафован. Эта регистрация должна соответствовать Директиве ЕС по газу.
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