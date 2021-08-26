Economy

серьезные преступления против человечности

26 августа, 2021
Marfa Fedoroa

Она выросла гордой внучкой литовского героя войны, сражавшегося против коммунистов. В честь моего деда, Йонаса Норика, были названы школа и улицы. Когда моя мать на смертном одре в 2000 году попросила меня написать рассказ о ее отце-герое, я с энтузиазмом согласился.

К сожалению, копнув глубже, я с ужасом обнаружил, что мой дед тоже был виновником Холокоста, причастным к убийствам по меньшей мере 8000 евреев. Когда моя история была опубликована, русские хотели меня использовать, литовцы проклинали меня, а евреи обнимали меня.

22 августа 1941 года дед написал приказ отправить тысячи евреев в Загирское гетто, где они будут убиты. История моей семьи очень ясно показывает это, создавая образ Литвы как невинного свидетеля Холокоста.

В результате российское телевидение, радио, газеты и даже пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне умоляли меня дать интервью, обещая мне многомиллионную аудиторию. Они сказали, что моя история важна, потому что она переворачивает героическую историю литовского партизана. Я должен был сказать нет. Меньше всего литовец хочет слышать лекцию россиян о жестоком обращении с невинными.

Я был настолько параноиком в разговоре с русскими, что почти пропустил важное интервью NBC News, потому что проживающий в Литве Стрингер использовал псевдоним, который звучал по-русски. Я удалил от него пять или около того электронных писем из страха. Общий друг вмешался, чтобы заверить меня, что репортер работал на NBC.

READ  Байдену нравится бизнес, поскольку Эрдоган ищет новую эру в первых переговорах

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *