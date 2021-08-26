серьезные преступления против человечности

Она выросла гордой внучкой литовского героя войны, сражавшегося против коммунистов. В честь моего деда, Йонаса Норика, были названы школа и улицы. Когда моя мать на смертном одре в 2000 году попросила меня написать рассказ о ее отце-герое, я с энтузиазмом согласился.

К сожалению, копнув глубже, я с ужасом обнаружил, что мой дед тоже был виновником Холокоста, причастным к убийствам по меньшей мере 8000 евреев. Когда моя история была опубликована, русские хотели меня использовать, литовцы проклинали меня, а евреи обнимали меня.

22 августа 1941 года дед написал приказ отправить тысячи евреев в Загирское гетто, где они будут убиты. История моей семьи очень ясно показывает это, создавая образ Литвы как невинного свидетеля Холокоста.

В результате российское телевидение, радио, газеты и даже пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне умоляли меня дать интервью, обещая мне многомиллионную аудиторию. Они сказали, что моя история важна, потому что она переворачивает героическую историю литовского партизана. Я должен был сказать нет. Меньше всего литовец хочет слышать лекцию россиян о жестоком обращении с невинными.

Я был настолько параноиком в разговоре с русскими, что почти пропустил важное интервью NBC News, потому что проживающий в Литве Стрингер использовал псевдоним, который звучал по-русски. Я удалил от него пять или около того электронных писем из страха. Общий друг вмешался, чтобы заверить меня, что репортер работал на NBC.