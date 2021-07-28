Джексонвилл, Флорида. – Новая башня управления воздушным движением высотой 126 футов и центр управления полетами официально открылись во вторник в аэрокосмическом порту Сесил. Центр управления полетами посвящен астронавту доктору Норману Таггарду, выпускнику средней школы Паксон в Джексонвилле.

Башня была построена с учетом роста аэропорта Сесил. Все существующие здания в аэропорту сданы в аренду, и в декабре компания Boeing объявила, что построит ангар площадью 362 000 квадратных футов на восточной стороне взлетно-посадочной полосы.

Центр управления полетами предназначен для поддержки горизонтальных запусков в космодром.

«За более чем 20 лет Управление авиации Джексонвилля и наши партнеры превратили Cecil в одно из главных государственных авиационных и космических объектов», – говорится в заявлении генерального директора JAA Марка Ванлоха. Будущее Сесила.

Норм Таггард (в центре), выпускник средней школы Паксона и первый американский астронавт, совершивший полет в космос на российском космическом корабле, присоединяется к городским и авиационным властям на торжественной церемонии открытия. (Фотография администрации аэропорта Джексонвилля)

Башня управления воздушным движением имеет площадь около 7500 квадратных футов, а центр управления полетами – 1831 квадратный фут. Проектирование и строительство стало возможным благодаря грантам Министерства транспорта и космоса Флориды. RS&H и Pond разработали оба локтя.

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«Открытие сегодня новой башни управления воздушным движением и космодрома – это следующий шаг в привлечении аэрокосмических компаний во Флориду», – сказал Франк ДиБелло, президент и генеральный директор Space Florida. «По мере того как космическая экосистема штата продолжает расти, растет и система космодрома Флориды. Космопорт Сесила предлагает уникальную возможность удовлетворить потребности рынка в результате увеличения числа коммерческих и правительственных космических миссий, и мы с нетерпением ждем будущей деятельности в Джексонвилле».

Центр управления полетами космодрома Сесила назван в честь Тагарда, первого американского астронавта, совершившего полет в космос на российском космическом корабле. Центр доктора Нормана Тагарда будет использоваться для управления полетами операторами, проводящими космические операции в Сесиле.

«Я очень рад видеть, как развивается будущее коммерческой космической отрасли, и чувствую воодушевление благодаря инновациям в Космопорте Сесила, чтобы подготовиться к этому будущему», – сказал Тагард.