Сетевой интерфейс Amiga непредсказуем

Энтузиасты ретро-компьютеров все чаще сталкиваются не только с бешеными ценами на компьютеры, но и с астрономической стоимостью винтажной периферии. Долгожданное решение в некоторых случаях исходит от Raspberry Pi, который оказался достаточно быстрым, чтобы эмулировать эти дополнительные функции при гораздо меньших затратах. Хороший исходит от [Niklas Ekström]который сделал сетевой адаптер на основе Pi для Commodore Amiga 1200. Более того, он не занимает основной порт расширения или слот PCMCIA, вместо этого Он находится на редко используемом порту часов реального времени 1200.. В программном обеспечении используйте обновленную версию Его предыдущий проект Amiga 500. Он обеспечивает доступ к командной строке Pi, а также к драйверу SANA и загрузчику файловой системы.

В то время как многие из нас рассматривают Amiga 2023 года как ретро-игровую установку, для тех из нас, кто использовал ее тогда, это был более доступный бюджетный настольный компьютер, чем Macintosh. В то время мысль о UNIX-подобной операционной системе, работающей на сверхмощном сопроцессоре в вашей Amiga, была за гранью наших самых смелых мечтаний, но вопрос о том, обеспечивает ли она сейчас достаточно, чтобы конкурировать с компьютером 1992 года, остается спорным. Кто хочет запустить Firefox с Pi на X-сервере на Amiga?