Сетевой оператор призвал украинцев экономить электроэнергию в связи с похолоданием

Россия атаковала украинские энергообъекты

Синоптики прогнозируют резкое похолодание

Необходимо призвать граждан сократить потребление электроэнергии

Киев (Рейтер) — В пятницу украинский оператор электросетей обратился к гражданскому населению с новым призывом экономить электроэнергию, поскольку температура резко упала, а энергопотребление резко возросло, что угрожает перегрузкой новой энергосистемы, разрушенной российскими авиаударами.

Нападения российских ракет и беспилотников на энергетическую инфраструктуру с октября нанесли значительный ущерб, что привело к отключению электроэнергии зимой и нехватке отопления и воды.

После того, как температура колебалась около 10 градусов по Цельсию (50 градусов по Фаренгейту) во время нехарактерного теплого периода с нового года, температура сейчас падает. Метеорологи говорят, что вскоре они могут опуститься до -11°C в Киеве и до -18°C на востоке Украины.

«В ближайшее время ожидается значительное понижение температуры, что приведет к резкому увеличению потребления», — говорится в сообщении государственной энергетической компании и сетевого оператора «Укрэнерго» в приложении для обмена сообщениями Telegram.

«Энергосистема в настоящее время не может полностью охватить его из-за повреждения и занятия противником ряда электростанций, производящих электроэнергию, в частности, самой мощной — Запорожской АЭС (атомной электростанции)».

Она добавила: «Пожалуйста, используйте электричество с умом и вместо использования энергоемких приборов. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему и снижает потребность в снижении потребления».

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в пятницу на заседании правительства, что Украина должна ожидать российских атак и аварийных отключений.

Россия, вторгшаяся в Украину в феврале прошлого года, заявляет, что рассматривает энергетические объекты как законные военные цели. Украина и ее союзники заявляют, что нападения на гражданскую инфраструктуру могут быть военными преступлениями.

В городах по всей Украине, в том числе в Киеве, происходят плановые отключения электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на электросеть в часы пик.

«Укрэнерго» заявило, что работает с производителями и поставщиками электроэнергии над ремонтом поврежденных объектов, но ремонт потребовал много ресурсов и времени из-за сложности и масштаба ущерба.

Энергетическая система Украины советской эпохи не может быть легко реформирована, потому что энергетическим операторам требуется огромное количество оборудования.

Бизнесмены и жители купили десятки тысяч генераторов для обеспечения электроснабжения. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что в 2022 году в Украину было импортировано 669,4 тыс. генераторов, а в декабре поставки достигли пика в 309,4 тыс. единиц.

Дополнительный отчет Дэна Беличука, редактирование Тимоти Херитэдж

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