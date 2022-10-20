Сеть банкротств США предоставляет технологии российским военным

Вашингтон (AFP) — Администрация Байдена в среду объявила о возбуждении уголовного дела и санкциях, связанных со сложной схемой незаконной закупки военных технологий у американских производителей и их поставки в Россию для ее войны на Украине.

Министерство юстиции заявило, что часть оборудования была обнаружена на полях сражений в Украине, а другие технологии распространения ядерного оружия были перехвачены в Латвии перед отправкой в ​​Россию.

Министерство юстиции предъявило обвинения почти дюжине человек по отдельным делам в Нью-Йорке и Коннектикуте, в том числе гражданам России, обвиняемым в покупке секретных военных технологий у американских компаний и отмывании десятков миллионов долларов для богатых российских бизнесменов; Латышей обвинили в сговоре с целью контрабанды оборудования российским нефтяным брокерам, а брокеров в Венесуэлу обвинили в работе над незаконными сделками для государственной венесуэльской нефтяной компании.

«Как я уже сказал, следователи и прокуратура будут прилагать неустанные усилия для обнаружения, установления местонахождения и судебного преследования тех, чьи незаконные действия подрывают верховенство закона и позволяют российскому режиму продолжать неспровоцированное вторжение в Украину», — говорится в заявлении прокурора Меррика Гарланда.

Пятеро обвиняемых в Нью-Йорке — граждане России, двое арестованы. Еще один нефтяной брокер Венесуэлы.

Четверо фигурантов дела Коннектикута — трое латышей и один украинец — были арестованы несколько месяцев назад по запросу властей США.

Их обвиняют в сговоре с целью контрабанды высокоточного шлифовального станка производства Коннектикута в Россию. Оборудование требует лицензии на экспорт или реэкспорт в Россию.

Уголовные обвинения дополняют последний пакет санкций администрации Байдена против России.

В среду Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о санкциях в отношении одного из лиц, обвиняемых Министерством юстиции в назначении Юрия Орехова и двух его компаний, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC, для приобретения ими усовершенствованные полупроводники и микропроцессоры, используемые в самолетах, истребителях, системах баллистических ракет и гиперзвуковых ракетах, а также в других военных целях.

Орехов и компании в конечном итоге отправили материалы российским конечным пользователям, в том числе компаниям, назначенным различными федеральными агентствами, в нарушение экспортного контроля США. По данным прокуратуры, Орехов был арестован в Германии. Не сразу было ясно, есть ли у него адвокат, который мог бы выступать от его имени.

Министерство юстиции, ФБР и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов совместно работали над выявлением российской сети.

Помимо санкций против членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина, Соединенные Штаты заморозили средства Центрального банка России и ввели жесткие экспортные ограничения.

Последние усилия направлены на предотвращение покупки Россией военных технологий.

Заместитель министра финансов Уолли Адемо заявил в среду, что Россия все больше борется за получение технологий, необходимых ей для продолжения войны, «благодаря беспрецедентным санкциям и экспортному контролю, введенным нашей широкой коалицией партнеров и союзников».

«Мы знаем, что эти усилия имеют прямое влияние на поле боя, где отчаяние России превратило их в некачественных поставщиков и устаревшее оборудование», — сказал он.

В информации Управления директора национальной разведки, представленной в пятницу Министерству финансов, говорится, что Россия потеряла более 6000 единиц оборудования с начала войны в конце февраля и направляется в Иран и Северную Корею за поставками.

В офисе заявили, что Россия полагается на оборудование иностранного производства и что продолжающиеся банковские санкции подорвали способность Кремля получать финансирование для импорта военной техники.

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Эта версия истории исправляет, что обвинение было предъявлено 11 людям, а не девяти, поскольку в общее число входят нефтяные брокеры.