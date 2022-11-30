Знаменитые глазированные пончики Krispy Kreme теперь предлагаются местной подделкой в ​​России после того, как американская компания увеличила свои акции после вторжения Владимира Путина в Украину.

Новая сеть, принадлежащая Аркадию Новикову, бывшему владельцу Krispy Kreme в России, была переименована в Krunchy Dream.

По сообщению агентства деловых новостей РБК, в сентябре Новиков получил разрешение от российских регуляторов на регистрацию товарного знака. Как цитирует Рейтер.

Компания из Шарлотты, Северная Каролина, сообщила в августовском отчете, что прекратила работу 30 своих магазинов Krispy Kreme в России.

Это был один из нескольких крупных брендов, которые исчезли после того, как российские войска вошли в Украину в феврале.

McDonald’s, прекративший свою деятельность в России в июне, Переименован в «Вкусно и точка». Это примерно переводится как «вкусно и все».

Krispy Kreme закрыла 30 своих магазинов в России. Рейтер

Еда, подаваемая сетью быстрого питания, использует оборудование, оставленное владельцами McDonald’s.

Сеть кофеен Starbucks из Сиэтла также приобрела акции из России. Его магазины Переименован в Stars Coffee.

Все 130 магазинов Starbucks в России купили местные российские бизнесмены.

По состоянию на конец ноября, по текущим подсчетам, из России ушли более 1000 западных компаний. Поддерживается Школой менеджмента Йельского университета.

После ее вторжения в Украину западные правительства ввели экономические санкции против России, включая санкции против ее энергетического сектора.

Недавно переименованный «Хрустящий сон» виден выше в Москве. Рейтер

Krispy Kreme — одна из сотен западных торговых марок, покинувших Россию. Рейтер

Налоговые поступления от секторов, за исключением нефти и газа, упали на 20% в октябре, согласно данным, опубликованным Министерством финансов России на прошлой неделе. По данным «Вашингтон пост».

По данным Росстата, розничные продажи в сентябре упали на 10% г/г, а товарооборот упал на 7%.

За два предыдущих квартала российская экономика сократилась на 4,1% и 4% соответственно. Центральный банк России предупредил, что ВВП в четвертом квартале сократится на 7,1%.