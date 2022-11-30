Знаменитые глазированные пончики Krispy Kreme теперь предлагаются местной подделкой в России после того, как американская компания увеличила свои акции после вторжения Владимира Путина в Украину.
Новая сеть, принадлежащая Аркадию Новикову, бывшему владельцу Krispy Kreme в России, была переименована в Krunchy Dream.
По сообщению агентства деловых новостей РБК, в сентябре Новиков получил разрешение от российских регуляторов на регистрацию товарного знака. Как цитирует Рейтер.
Компания из Шарлотты, Северная Каролина, сообщила в августовском отчете, что прекратила работу 30 своих магазинов Krispy Kreme в России.
Это был один из нескольких крупных брендов, которые исчезли после того, как российские войска вошли в Украину в феврале.
McDonald’s, прекративший свою деятельность в России в июне, Переименован в «Вкусно и точка». Это примерно переводится как «вкусно и все».
Еда, подаваемая сетью быстрого питания, использует оборудование, оставленное владельцами McDonald’s.
Сеть кофеен Starbucks из Сиэтла также приобрела акции из России. Его магазины Переименован в Stars Coffee.
Все 130 магазинов Starbucks в России купили местные российские бизнесмены.
По состоянию на конец ноября, по текущим подсчетам, из России ушли более 1000 западных компаний. Поддерживается Школой менеджмента Йельского университета.
После ее вторжения в Украину западные правительства ввели экономические санкции против России, включая санкции против ее энергетического сектора.
Налоговые поступления от секторов, за исключением нефти и газа, упали на 20% в октябре, согласно данным, опубликованным Министерством финансов России на прошлой неделе. По данным «Вашингтон пост».
По данным Росстата, розничные продажи в сентябре упали на 10% г/г, а товарооборот упал на 7%.
За два предыдущих квартала российская экономика сократилась на 4,1% и 4% соответственно. Центральный банк России предупредил, что ВВП в четвертом квартале сократится на 7,1%.
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