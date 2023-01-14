Сефирот и Казуя Амибо теперь доступны

Хорошие новости, поклонники Nintendo. Один из самых знаковых и популярных игровых персонажей теперь доступен в одном из самых популярных и знаковых игровых предметов коллекционирования. Сефирот amiibo теперь доступен для покупки на www.sephiroth.com АмазонкаИ лучшая покупкаИ Джим СтопИ таргетинг. И для поклонников Казуи вы тоже можете взять его.

Где купить Сефирот Амибо

Где купить Казуя Амибо

Kazuya amiibo теперь также доступен, и это тоже довольно круто.

amiibo Сефирот и amiibo Казуя являются частью последней коллекции Super Smash Bros. Конечная амибо. В этом году также появятся amiibo Pyra и Mythra, хотя Nintendo еще не объявила даты выпуска этой пары.

Что касается amiibo… может быть, они одни из лучших? Одна только фигурка amiibo Сефирота необыкновенна, но фигурка Казуя также проработана до мельчайших деталей. Но давайте, мы все знаем, какой из них вы планируете получить!

Популярность Сефирота в играх неоспорима. Зайдите на любой дискорд-форум или сервер, посвященный играм, и вы найдете по крайней мере одно имя пользователя, основанное на «Сефироте» или его личности как однокрылого ангела. Даже его фирменная музыка является одной из самых знаковых в играх.

Предварительные заказы на эти продукты были быстро распроданы, но теперь они снова в наличии на дату их выпуска. Кто знает, на сколько хватит запаса? не я.

Сет Мэйси — исполнительный редактор IGN Commerce, и он просто хочет быть вашим другом. Вы можете найти его ведущим подкаста Nintendo Voice Chat.