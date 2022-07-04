Сидней столкнулся с «опасной для жизни чрезвычайной ситуацией» из-за проливного дождя

Ожидается, что интенсивная система низкого давления у восточного побережья Австралии вызовет более сильные дожди в понедельник в южных регионах Нового Южного Уэльса, несмотря на то, что в нескольких местах штата в выходные дни шел почти месяц дождей.

По данным Метеобюро, в течение следующих 24 часов на обширной территории Нового Южного Уэльса, от Ньюкасла до южного Сиднея, на расстоянии более 300 километров (186 миль), может выпасть около 100 мм осадков.

«Если вы будете в безопасности в 2021 году, не думайте, что вы будете в безопасности сегодня вечером. Это быстро развивающаяся ситуация, и мы можем видеть пострадавшие районы, в которых раньше не было наводнений», — сказал Стив Кук, министр по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса. . В воскресенье вечером брифинг по телевидению.

Ранее в тот же день она призвала людей пересмотреть вопрос о поездке в отпуск из-за плохой погоды в начале школьных каникул.

«Это опасная для жизни чрезвычайная ситуация», — сказал Кук. Бюро метеорологии сообщило, что в нескольких районах выпало более 200 миллиметров (8 дюймов) дождя, а также до 350 миллиметров дождя, предупреждая о рисках наводнений вдоль рек Непин и Хоксбери. Камден на юго-западе Сиднея оказался под водой, и Бюро метеорологии прогнозирует, что уровень воды в районах к северу от Ричмонда и Виндзора к северо-западу от Сиднея достигнет более высокого уровня, чем во время последних трех крупных наводнений с марта 2021 года. Проливные дожди вызвали разлив главной плотины в Сиднее рано утром в воскресенье, сообщили водные власти, добавив, что моделирование показало, что разлив будет аналогичен крупному разливу в марте 2021 года на плотине Варрагамба. READ Ресторан Carmichael запрашивает ответы у DoorDash после того, как выясняется, что доставщик ворует деньги «Воде негде оставаться в плотинах. Она начинает разливаться. Реки текут очень быстро и очень опасно. Следовательно, нам угрожают внезапные наводнения, в зависимости от того, где идет дождь», — комиссар Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карлин Йорк. сказал. В Сиднее было исполнено около 70 постановлений о выселении, поскольку власти призвали людей покинуть свои дома, прежде чем они останутся без электричества. В связи с тем, что десяткам тысяч людей грозит эвакуация, в северном Ричмонде и Виндзоре на западе Сиднея нарастает разочарование после того, как наводнения затопили там дома в третий раз в этом году. «Мы закончили. Мы преодолели это. (Это) слишком много для нас», — сказал телеканалу ABC пострадавший от наводнения житель Виндзора. По меньшей мере 29 человек были спасены из паводковых вод, в том числе один, который на час застрял на столбе, пока рабочие пытались добраться до них. Полиция сообщила, что тело мужчины, упавшего с каяка, было извлечено из гавани Сиднея, добавив, что обстоятельства расследуются, но, похоже, они связаны с ветром. Федеральный министр по чрезвычайным ситуациям Мюррей Уатт предложил дополнительные войска и заявил в понедельник, что правительство активировало спутниковую систему управления чрезвычайными ситуациями, чтобы помочь в ликвидации последствий наводнения.