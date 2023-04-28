Сидни Маклафлин-Леврон вошла в забег на 400 метров между бегунами на Гран-при Лос-Анджелеса.

Сидни Маклафлин ЛевронПо данным USA Track and Field, олимпийский чемпион, чемпион мира и мировой рекордсмен в беге на 400 метров с барьерами досрочно примет участие в забеге на 400 метров без барьеров на Гран-при Лос-Анджелеса 27 мая.

Организаторы объявили лучших спортсменов в четверг, в том числе бег на 100 метров с барьерами с двумя самыми быстрыми женщинами в истории (нигерийка Тоби Амусан И Америка Кенни Харрисон) и олимпийский чемпион Жасмин Камачо Куинн Пуэрто-Рико. В мужском толкании ядра США, завоевавшем медаль чемпионата мира 2022 года, входят: Рекордсмен мира Райан КрозьеИ Джо Ковач И Джош Отунде.

NBC Спорт и павлин Освещение встречи будет транслироваться 27 мая с 16:30 до 18:00 по восточному времени.

Хотя вход Маклафлин-Лефрон в 400-метровую квартиру примечателен, учитывая ее прошлогодние комментарии о желании добавить это мероприятие в свою программу, обратите внимание на четыре вещи:

* ее тренер, Боб Керсиявляется одним из организаторов Гран-при Лос-Анджелеса, поэтому неудивительно, что она попала в список участников.

* Женский бег на 400 м с барьерами в программу встречи не включен.

*Поля спортсменов могут быть изменены, особенно через месяц после соревнований.



* Маклафлин-Леврон часто участвует в соревнованиях, кроме бегов на 400 м с барьерами, не относящихся к чемпионату, и публично не заявляла, планирует ли она пробежать 400 м на чемпионате США по легкой атлетике на открытом воздухе в июле, отборочном этапе к чемпионату мира в августе.

Это будет первый раз, когда она участвовала в индивидуальной гонке на 400 метров с апреля 2021 года, и третий раз в своей профессиональной карьере, начиная с 2019 года.

После прошлого сезона Маклафлин-Леврон заявила, что хочет добавить 400 метров в свою программу, но при этом не отказываться от бега на 400 метров с барьерами.

Ее лучший результат на 400 м — 50,07 секунды, установленный в 2018 году, когда она была первокурсницей в Университете Кентукки. В то время он занял бы четвертое место на чемпионате мира в июле прошлого года.

Лучшим показателем ее потенциала является эстафета 4 х 400 метров, которая занимает совсем другое место: 47,91 секунды, что делает ее седьмой по скорости эстафетой в истории и второй по скорости из последних 34 после него. Эллисон Феликс. Эстафетный шпагат за пределами передних ног обычно значительно быстрее, чем лучшее время спортсмена на 400 метров из-за разбега.

Маклафлин-Леврон должна принять решение этим летом. Прощание с бегом на 400 метров с барьерами на августовском чемпионате мира в Будапеште в качестве чемпионки мира. Это дает ей возможность участвовать в забеге на 400 метров на плоской трассе вместо чемпионата USATF в июле, где три лучших квалификационных участника получат квалификацию для участия в личном зачете на чемпионате мира.

Никто никогда не выигрывал оба соревнования на одном чемпионате мира. Немногие, если вообще есть, когда-либо участвовали в гонках в обоих мирах.

На ЧМ в августе забеги начинаются в первом раунде женского забега на 400 метров с барьерами, за 2 часа 20 минут до полуфинала женского забега на 400 метров. Редко профессионалы высшего уровня участвуют в гонках несколько раз за одну сессию на дистанции более 200 м на соревнованиях.

В олимпийском расписании больше, чем когда-либо прежде, предусмотрено удвоение числа женщин в беге на 400 и 400 метров с барьерами в 2024 году.

Впервые в истории Олимпийских игр ни одна из этих гонок не проводилась в один и тот же день на Играх. Но сделать и то, и другое во время финала все равно будет непросто: шесть дней подряд на Олимпийских играх (и седьмой день на финише, если добавить эстафету 4×400 м).

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