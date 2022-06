эксклюзив: транс И белый лотос Сидни Суини сыграет главную роль в первом фильме Тины Саттер «Победитель реальности».

Она сыграет Вайнер в актерском составе, в который входит Джош Гамильтон (Ходячие мертвецы, 8 класс.) и Маршан Дэвис.

Вайнер был бывшим специалистом разведки США. Она была приговорена к самому длительному сроку (пять лет и три месяца в федеральной тюрьме) за несанкционированное раскрытие правительственной информации в средствах массовой информации за утечку разведывательного отчета о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году посредством фишинговой операции по электронной почте.

3 июня 2017 года, работая на военного подрядчика Pluribus International Corporation, Вайнер был арестован по подозрению в утечке разведывательного отчета Агентства национальной безопасности о вмешательстве России в выборы 2016 года на новостной сайт. Перехват.

Проект вдохновлен знаменитой пьесой Сатера. Это комната?, который был встречен критиками на Бродвее прошлой осенью. Сценарий адаптировали Саттер и Джеймс Пол Даллас.

Продюсерами проекта являются Рива Маркер, Ноа Шталь, Брэд Беккер-Партон и Грег Нобайл для Seaview. EP: Эллен Дэниелс и Уилл О’Коннор для Burn This Words, Даниэль Гинзберг для In The Cut, Билл Уэй и Эллиот Уитон для Fit Via Vi, Ева Мария Дэниэлс для Эндрю Бека, Филип Энглхорн для Cinereach и Саттер. Дэвид Дуке Эстрада и Рита Уолш выступают сопродюсерами.

Суини снимается в проекте Sony Marvel Дакота Джонсон Мадам Паутина То же самое и со звездами Тони Тоста. Государственный гимн. Она кандидат в драму SAG TV. Рассказ служанки Также отмечен звездочкой острые предметы. Она наиболее известна своей ролью Кэсси Ховард в сериале HBO, получившем премию «Эмми». транс Усталый, богатый подросток, резкая Оливия Мосбахер белый лотос;

Включает художественные кредиты Дэвиса Придет день Дензел Вашингтон снял драму от Sony Журнал Джордан.

Суини представляет Paradigm, Саттер — UTA, Гамильтон — Creative Artists и MGMT, а Дэвис — WME и 3Arts.

WME Independent и UTA участвуют в представлении продаж в Северной Америке.