Силам НАТО грозит устаревание российского вертолетного парка

Силы НАТО находятся под угрозой из-за устаревающего вертолетного парка России, который невозможно заменить, потому что санкции против нации.

Во всем мире используется до 8000 бывших советских вертолетов. Более 260 пользователей из стран-членов НАТО, включая Боснию, Болгарию, Кипр, Латвию, Северную Македонию, Сербию и Словакию.

Ленни Браун, управляющий директор Airbus Helicopters UK, сказал: «Устаревшие российские вертолеты плохо зарекомендовали себя в Украине и теперь не могут должным образом обслуживаться из-за санкций.

Страны НАТО, использующие вертолеты российского производства, потребуют замены в ближайшие годы, поскольку они стремятся обновить свой парк и защитить свои силы. Это представляет собой огромную экспортную возможность для Великобритании».

К крупным пользователям НАТО относится Чешская Республика с более чем 40 ударными, транспортными и учебными вертолетами, такими как транспортный Ми-17 и боевой вертолет Ми-35. Польша имеет более 60 российских вертолетов, а Венгрия — 24.

сказал Дуглас Пэрри, специалист по оборонной авиации Международного института стратегических исследований (IISS). Российские вертолеты плохо себя показали в Украине.

Он сказал, что сигнальные ракеты и ложные цели, обычно используемые для рассеивания и отражения ракет, «похоже, не всегда работали особенно хорошо».

Бен Кейвс, старший научный сотрудник RAND Europe, сказал, что на бумаге качество российских ударных вертолетов, таких как Камов КА-52 «Аллигатор», высокое, и они могут быть боеспособными самолетами.

Но «те вертолеты, которые считались более способными и совершенными, как и большая часть российской техники, оказались не такими эффективными, как казалось на первый взгляд».

Он добавил, что плохое техническое обслуживание и производство могли повредить возможностям вертолета.

в Регулярный поток видео сбитого винтокрыла Это представляет собой «маркетинговое обоснование», сказал г-н Барри из Международного института стратегических исследований.

«Если вы видите Ка-52 или Ми-28 в виде дымящегося шара обломков в поле на востоке Украины, это не обязательно то, что вы хотите пойти и купить за свои услуги».

Он сказал, что крупные операторы, такие как Китай и Индия, хотя и имеют лучший доступ к запчастям, также могут начать рассматривать возможность покупки вертолетов.

Летом Польша подписала контракт с Leonardo на поставку 32 вертолетов AW149, и другие могут последовать их примеру с европейскими заказами.

В июне Кипр подписал соглашение с Airbus о покупке шести легких ударных вертолетов H145M с опционом еще на шесть в рамках плана по избавлению от советских Ми-35 с высокими затратами на техническое обслуживание.

«Приобретая новые ударные вертолеты Airbus, мы также сможем укрепить существующие рамки наших многочисленных международных и региональных партнерских отношений за счет повышения оперативной совместимости» с союзниками страны, — заявил министр обороны Кипра Хараламбос Петридес.

Браун из Airbus сказал, что, хотя некоторые аналитики списали вертолеты со счетов из-за их уязвимости для ракет, самолеты хорошо работают при правильной поддержке, такой как прикрытие от истребителей.

«Учитывая неспособность России поддерживать свой флот по всему миру, различные санкции, препятствующие некоторым запасным частям, и новые продажи вертолетов по всему миру, это, безусловно, возможность», — сказал он.

По словам Кейвза, задача состоит в том, чтобы работа дошла до европейской вертолетной промышленности, а не до крупных американских компаний, которые также захотят принять участие в торгах.

В ноябре, Британия впервые пообещала отправить вертолеты в Украину В рамках пакета поддержки в размере 50 миллионов фунтов стерлингов.

В пакет военной помощи входили три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских боеприпасов.