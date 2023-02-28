Тимоти Сиск

Ссора между президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу возможного участия российских и белорусских спортсменов в Париже в 2024 году обнажает ахиллесову пяту Олимпийских игр: торжества, обещающие мир, оказались в ловушке силы нации. состояние. Политика.

Международный олимпийский комитет объявить 25 января предложение облегчить участие в Олимпийских играх 2024 года отдельных спортсменов из России (и близкого союзника Беларуси) в одностороннем и беспристрастном порядке на Играх в Париже. Заявление пришло в противовес исполкому Международного олимпийского комитета. разрешение С 28 февраля 2022 года ввести более всеобъемлющие санкции против России после украинского вторжения.

Международный паралимпийский комитет объявить 23 января решение МОК по паралимпийским мероприятиям «последует», а президент Эндрю Парсонс отметил, что «мы хотели бы повторить, что мы надеемся и молимся о том, чтобы конфликт закончился, чтобы больше не было жертв, и что мы можем управлять спорт.» И политика отдельно.» Парсонс зашевелился осуждение Вторгся в Украину с трибуны в своей инаугурационной речи, когда российские танки катились к Киеву, требуя «диалога и дипломатии, а не войны и ненависти».

Потенциал российских спортсменов, участвующих в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, на фоне зверств и военных преступлений, развязанных Россией в Украине и Документировано Независимой комиссией ООН. Зеленский заявил, что продолжение разоблачения будет означать,проявление насилия. Выступая 10 февраля на встрече 35 министров иностранных дел, созванной для обсуждения бойкота, если россияне появятся на олимпийской арене, он сказал: «Если олимпийские виды спорта — это убийства и ракетные удары, вы знаете, какая национальная команда финиширует первой. Анн Идальго, мэр Парижа, изменила свою прежнюю позицию. поддерживает Зеленский был приглашен и отправился в Киев 9 февраля в знак солидарности.

Олимпийские лидеры, включая США, Великобританию, Германию, Австралию и Новую Зеландию, а также страны Северной Европы и Балтии, подводят черту на песках пляжного волейбола против участия России и Беларуси в Париже. Некоторые хотят разрешить формирование «команды диссидентов» из этих стран.

В выступлении на склоне на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Куршевеле 12 февраля Бах Он защищал позицию МОК: «Нет, история покажет, кто больше делает для мира».

Подход МОК к решению щекотливого вопроса об участии России в Играх 2024 года аналогичен реакции спортивного мира на разрастающийся спонсируемый государством допинговый скандал, когда он принимал Зимние игры 2014 года в Сочи. В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство ударил Набор санкций против России сроком на четыре года, включая запрет российским командам участвовать в мероприятиях, связанных с Олимпийскими играми, запрет на использование ее флага и государственного гимна, введение дипломатических и других санкций. Спортсмены могут участвовать, но не могут представлять Россию как таковую, а Олимпийский комитет России (ОКР).

Однако Россию это не беспокоит, так как Китайская Республика и ее отдельные спортсмены легко избежали наказания за представительство спортсменов. Форма российских спортсменов на Зимних играх 2022 года в Пекине была в моде, с черными пятнами российского флага. Нэнси Армор Он написал в США сегодня Спорт Что на Токио-2020 (который состоялся в 2021 году и который был отложен из-за пандемии) члены Центрального спортивного клуба Российской Армии завоевали 45 медалей из 71, сообщает МИД Украины. Международная федерация гимнастики целый год давала пощечину российскому гимнасту Ивану Куляку. запрет За «возмутительное поведение» спортсмена на груди символ «Z», связанный с завоеванием, оказался на пьедестале рядом с украинским спортсменом (бронзу завоевал Куляк, золото завоевал украинец Илья Ковтун).

Несмотря на правила, запрещающие политическую речь, спортсмены все чаще обращаются к татуировкам, лаку для ногтей, прическам и другим умным невербальным способам выражения патриотизма, оставаясь при этом в рамках правил неполитического внешнего вида МОК и спортивных федераций. Символы аморфны и постоянно меняются, поэтому Международный олимпийский комитет ведет тщетную борьбу за сдерживание политического дискурса на олимпийской арене. В преддверии Токио-2020, на основании рекомендаций Комитета спортсменов МОК, Исполнительного совета перефразированный Его Правило 50.2 о политических выступлениях спортсменов разрешает более личные политические выступления за пределами мест проведения, якобы для предотвращения будущих салютов «черной силы» с трибуны, как это было доблестно замечено на Играх в Мехико 1968 года.

МОК, похоже, рассматривает денационализацию национальной идентичности как средство борьбы с ахиллесовой пятой силовой политики. Он продвигает идею современного олимпийского перемирия, подобного древнегреческим Олимпийским играм, на которых в лучшем случае основано современное зрелище; Перемирие позволило спортсменам беспрепятственно ездить на фестивали.

Международному олимпийскому комитету и органам спортивной федерации необходимо решить вопрос с участием России, как только во всем мире проходят отборочные соревнования к Парижу-2024. Но спор продолжается. Олимпийский совет Азии, видимо приглашенный Гимнасты и борцы в России и Беларуси прошли квалификацию благодаря их спонсорской поддержке, а два спецдокладчика ООН Поддерживается Подход МОК основан на правах спортсменов.

Российское вторжение в феврале 2022 года превратило любое олимпийское перемирие в бумажку. Кремль начал смертоносную операцию в Киеве всего за несколько дней до церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. 228 украинских спортсменов и тренеров погибли.

В ведении войны, пока горит олимпийский огонь, Россия является серийным виновником: ее военные вторглись в Грузию в период между Олимпийскими и Паралимпийскими соревнованиями 2008 года, а затем захватили Крым в 2014 году, в аналогичный период между этими двумя событиями.

Тесная связь Олимпийских игр с силовой политикой национальных государств может объяснить, почему Международный олимпийский комитет, его президент или любая глобальная спортивная организация или личность получили Нобелевскую премию мира за свою 121-летнюю историю пропорционально Олимпийским играм. . (Награду получил призер Олимпийских игр 1959 года — британский дипломат Филип Ноэль Бейкер— но не за его олимпийское достижение. Норвежский Нобелевский комитет процитировал его усилия в области разоружения).

Олимпийская ахиллесова пята силовой политики ограничивает ее потенциал в деле укрепления международного мира. Чтобы увидеть, как спорт может способствовать миру, нужно обратиться к молодежным программам развития и миростроительства, к общественным благим действиям знаменитостей, спортсменов, тренеров и гуманитарных организаций или к олимпийская сборная беженцев который дебютировал в Рио-де-Жанейро в 2016 году и позволяет участвовать спортсменам, перемещенным за границу.

Помимо олимпийской команды беженцев, настало время для любого спортсмена как личности получить право на участие в Олимпийских играх без более широкого представления национальной идентичности за пределами законного гражданства. Такой шаг мог бы начать освобождать Олимпийские игры от их парализующей ловушки политики силы национальных государств и придать смысл праву людей участвовать в глобальном спорте за пределами разрушающих перемирие национальных государств.