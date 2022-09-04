Сила тропического шторма Эрла ослабляет Даниэль над Атлантическим океаном.

Тихий месяц август превращается в гораздо более оживленный сентябрь, когда два урагана пересекают Атлантику.
Даниэль безопасно вращается по орбите над Северной Атлантикой и находится в тысяче миль от ближайшей земли.
В субботу циклон ослаб и превратился в тропический шторм, но ожидается, что его сила немного вернется в течение следующих нескольких дней. Максимальный устойчивый ветер упал почти до 70 миль в час с более сильными порывами.
Ожидается, что в воскресенье Даниэль восстановит свою силу и станет ураганом категории 1, поскольку он медленно движется на северо-восток, в общем направлении Европы.
(погода FOX)
Эрл тропического шторма
Тропический шторм «Эрл» образовался в пятницу вечером в восточной части Карибского моря после нескольких дней борьбы с враждебными ветрами на верхних уровнях и сухим воздухом.
Скорость ураганного ветра составляет около 50 миль в час, с более сильными порывами, и ожидается, что он усилится в течение недели, посвященной Дню труда.
В текущем заголовке ожидается, что ураган продолжится к северу от Карибских островов, но он может усилиться и усилить количество осадков в выходные дни.
(погода FOX)
Национальный центр ураганов ожидает, что Эрл отреагирует на слабый гребень и повернет дальше на север в течение следующих нескольких дней.
Поворот направо удержит ураган с востока на юго-восток и будет в безопасности в море.
Все основные компьютерные модели согласны с тем, что ураган по-прежнему будет беспокоить моряков, но может приблизиться к Бермудским островам в конце рабочей недели.
(погода FOX)
Тропический шторм Хавьер бушует в Тихом океане
Восточная часть Тихого океана снова гудит от тропической активности после нескольких недель перерыва, вызванного тропическим штормом Хавьер.
Хавьер находился примерно в 185 милях от побережья полуострова Нижняя Калифорния в пятницу вечером, когда ветер все еще дул со скоростью 45 миль в час.
(погода FOX)
Ожидается, что тропический шторм немного усилится, но останется тропическим штормом, поскольку в конечном итоге он изгибается на запад и выходит в открытый Тихий океан.
Хотя ожидается, что шторм не приблизится к суше, вдоль центральной и южной части полуострова Нижняя Калифорния вероятны опасные для жизни волны и отбойные течения. В этом районе может выпасть 1-2 дюйма дождя, в отдельных количествах до 4 дюймов.
(погода FOX)
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