Сила языка в обзоре Виорики Мариан — Достоинства многоязычия | книги

докторisclosure: этот рецензент говорит на пи-лингве, слово, которое он придумал Дуглас Хофштадтер Описать людей, говорящих на трех языках, а также умеющих вести некомпетентную беседу с таксистом еще на паре других. Я голосую за любую книгу, подобную этой, претендующую на научное доказательство превосходства многоязычных людей. тем более, что от меня не требовалось особой заботы, чтобы это произошло, если не считать того, что я поплелся за моими родителями и парой терпеливых английских подружек, которые познакомились во внушительном возрасте. Так что я подхватил это описание достоинств многоязычия в самодовольной манере, адресованное моему сыну, который в возрасте семи лет любил начинать разговор с незнакомцами со слов: «Я говорю на трех языках, а на скольких вы говорите?» некоторые друзья.

Я не был готов к целому ряду научных причин, по которым эта (длинная) книга обеспечивает дополнительное самодовольство и меньше друзей. Виорика Мариан, родившаяся в Молдове и говорящая по-русски и по-румынски, иммигрировавшая в США и сейчас являющаяся профессором Северо-Западного университета, явно зарабатывает на жизнь, заставляя одноязычных коллег, которых у нее должно быть большинство, чувствовать себя неадекватно. Первая половина «Силы языка» — это бескомпромиссные, красноречиво написанные исследования, которые она показала галопом в своей работе и работе своих коллег. Все это якобы доказывает, что полиглоты ощутимо лучше монолидов почти во всех отношениях: умнее, креативнее, лучше приспосабливаются.

У них также меньше (и позже) слабоумие, больше эмоциональной отстраненности в приобретенных ими языках, лучшая «мультисенсорная интеграция», и их разум буквально изменяется с помощью языка. Некоторые сделанные утверждения совершенно абсурдны — написать мог только близкий академик: «Авторы недавнего исследования предполагают, что способности памяти 80-летней женщины со степенью бакалавра будут в среднем такими же хорошими, как у женщины 60 лет со средним образованием и интерпретировал дополнительные четыре года образования как компенсацию потери памяти, связанной со старением в 20 лет». Это башня из слоновой кости. Образование в колледже не имеет особого отношения к памяти, а потеря памяти с возрастом не имеет ничего общего с образованием в колледже. Культуры с устными традициями требовали от рассказчиков и слушателей огромных подвигов памяти и не присуждали степени бакалавра, о которых вы когда-либо слышали.

Превосходство полиглотов подтверждается десятками научных статей, в которых цитируются несколько умных экспериментальных психологических тестов, и другими статьями, измеряющими изменения кровотока в различных областях мозга с помощью метода, называемого функциональной магнитно-резонансной томографией, или сокращенно фМРТ. Ничего из этого, кстати, не совпадает с моим собственным опытом. Я просто никогда не замечал столь противоречивой разницы между людьми, которых я знаю, говорящими на многих языках, и теми, кого я не знаю. Но наука, по словам профессора Мариана, говорит нам об обратном. И в этом заключается проблема, потому что наука может быть чушью.

И психология, и фМРТ переживают то, что вежливо называют «кризисом репликации», что означает, что многие исследования, претендующие на статистически значимые результаты — эффекты, которые не возникли бы случайно — не могут быть воспроизведены другими исследователями. В настоящее время происходит много переоценки ценностей, и все согласны с тем, что практикующие должны улучшить свою игру.

В этой книге появляются некоторые противоречия этой области: вся фМРТ построена на идее, что область мозга, выполняющая задачу, загорается на изображениях, создаваемых машиной. Однако Марианна утверждает, что «полиглоты и гиперполиглоты использовали меньше нейронных ресурсов для обработки языка. [They] Вы могли бы более эффективно использовать нейронные ресурсы для обработки языка.» Другими словами, если он горит, он работает, а если он не горит, он работает лучше. Вы видите проблему.

В середине книги Марианна переключается со своей области знаний на более широкий и поверхностный обзор языка в целом, который временами читается как небольшой набор фактов. В испанском языке два слова обозначают угол, одно — внутреннюю часть (Ринкон) и один снаружи (Ищина). В результате нам сказали: «Испаноязычные лучше запоминают, где элементы отображаются на экране с большим количеством углов, чем англоговорящие». Если вы верите тому, что герцог Веллингтон сказал человеку, к которому он обратился: «Мистер Джонс, я верю», вы поверите во что угодно.