Силы Тиграяна заявили, что будут охотиться на иностранных наемников

Мужчина идет на окраине Аддис-Абебы, Эфиопия, 5 ноября 2021 года. REUTERS / Texa Negeri

НАИРОБИ (Рейтер). В пятницу повстанческие силы Тиграяна пригрозили «охотиться» на иностранцев, которые, по их словам, поддерживали правительство Эфиопии в качестве наемников и технических экспертов в годичной войне.

Представитель TPLF Гетачью Реза сказал, что иностранцы могут быть из Турции, Китая, Израиля или Объединенных Арабских Эмиратов.

Официальный представитель правительства Legisi Tulu не сразу ответила на запрос о комментарии. На сегодняшний день не имеется подтвержденных независимыми источниками сообщений об использовании наемников противоборствующими сторонами.

«Нам все равно (какая у них национальность). Мы пойдем за ними. С ними будут обращаться как с наемниками», — сказал Гетачью Рейтер по спутниковому телефону.

Война, в результате которой погибли тысячи и более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Конфликт обострился в этом месяце после того, как повстанческие силы из северного региона Тыграй и их союзники захватили территорию и пригрозили продвинуться в столицу. Правительство заявляет, что результаты преувеличены.

Правительство объявлять чрезвычайное положение 2 ноября.

Это позволяет задерживать подозреваемых до тех пор, пока сохраняется чрезвычайное положение; Обыск дома разрешен без ордера; Граждане должны иметь при себе удостоверения личности, некоторые из которых — например, выданные в некоторых регионах — могут указывать на этническое происхождение.

Воюющие стороны — правительство Эфиопии и силы повстанцев Тиграяна — до сих пор отклоняли призывы Соединенных Штатов, Организации Объединенных Наций и Африканского союза к прекращению огня. Обе стороны ставят условия, которые другая отвергает.

ООН предупреждает, что в Тыграе голодают более 400 000 человек.

Организация Объединенных Наций заявила в четверг, что гуманитарные грузы, организованные Организацией Объединенных Наций, не поступали в Тигрей более трех недель, добавив, что около 364 грузовиков ждали в соседнем районе, ожидая разрешения властей на проезд.

Организация Объединенных Наций заявляет, что около 100 грузовиков в день должны въезжать в Тигрей для удовлетворения критических гуманитарных потребностей. В отчете говорится, что около 80% основных лекарств больше не доступны в Тыграе, и большинство медицинских учреждений не работают.

НФОТ доминировала в национальной политике в течение трех десятилетий, пока премьер-министр Абий Ахмед не вступил в должность в 2018 году и не ограничил свое влияние.

Отчет Мэгги Вик. Редакция Элисон Уильямс и Эндрю Хевенс

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