Силы Тиграяна заявляют, что они захватили город в регионе Амхара Эфиопии, что правительство отрицает.

АДДИС-АБАБА (Рейтер) – Повстанческие силы Тиграяна заявили в субботу, что они захватили стратегический город Дизи в регионе Амхара Эфиопии, где десятки тысяч этнических амхарцев искали убежища от эскалации боевых действий, но правительство отрицало это.

Гетачью Реда, пресс-секретарь Народного фронта освобождения Тыграй, сообщил агентству Рейтер по спутниковому телефону из неизвестного места, что боевики вытеснили эфиопские правительственные силы из Дизи и направились в сторону города Комбольча.

Он сказал, что силы Тиграяна захватили много эфиопских солдат.

Официальный представитель правительства Легиси Толо сообщил Reuters в текстовом сообщении, что город все еще находится под контролем правительства Эфиопии, и сказал, что утверждения сил Тиграяна являются «сфабрикованной пропагандой».

В субботу днем ​​Соединенные Штаты призвали силы Тиграяна прекратить наступление «в городах Дизи и Комбольча и вокруг них» и вновь призвали уйти из регионов Амхара и Афар.

Когда его спросили об утверждениях сил Тиграяна, официальный представитель эфиопской армии полковник Гитнет Адан передал Рейтер федеральному правительству. Представитель Амхары, Гезакио Мулунех, мэр Дизи и официальный представитель города не ответили на запросы о комментариях.

Рейтер не смог независимо проверить учетную запись ни одной из сторон, поскольку в субботу днем ​​телефонные линии в Дизи были отключены.

Захват Дизи был бы стратегической выгодой для боевиков Тиграяна против сил центрального правительства, пытающихся изгнать их из региона Амхара.

Этот большой город расположен в 385 километрах (240 милях) от столицы страны Аддис-Абебы и является самым южным в Амхаре, которого достиг Фронт народного освобождения Тыграя с тех пор, как он вошел в этот район в июле.

Директор школы в Дизи сказал, что видел, как эфиопские солдаты уходили из города в субботу утром в сторону Комболча, и что с пятницы в городе отключено электричество.

Другой житель Дизи сказал, что у города нет власти и что федеральная армия уехала. Оба сказали, что слышали, что боевики Тиграяна находятся в городе, но не видели их. Оба жителя говорили на условиях анонимности.

Почти год назад началась война между федеральными силами и Народным фронтом освобождения Тыграя. Тысячи людей были убиты, и более двух миллионов человек были вынуждены бежать.

Войска Тиграяна сначала потерпели поражение, но в июле отбили большую часть региона и были вытеснены в соседние районы Амхара и Афар.

В середине октября силы Тиграяна заявили, что армия начала наземное наступление, чтобы вытеснить их из Амхары. В четверг военные заявили, что там идут тяжелые бои, но обвинили силы Тиграяна в их начале.

(Репортаж редакции Аддис-Абебы; редактирование Марка Генриха, Фрэнсиса Керри и Тоби Чопры)

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