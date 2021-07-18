Силы Тиграяна Эфиопии заявили, что освободили 1000 пленных солдат

Ольбия, Италия, 17 июля. (Рейтер) – Силы в регионе Тыграй на севере Эфиопии освободили около 1000 солдат, захваченных в ходе последних боевых действий, поскольку обе стороны готовятся к конфронтации из-за спорной территории на западе региона, заявил глава правящей партии Эфиопии. . .

Дебрецион Гебремайкл, лидер Народно-освободительного фронта Тыграя, сообщил агентству Рейтер по спутниковому телефону поздно вечером в пятницу, что они освободили 1000 солдат низкого ранга.

«Более 5000 (солдат) по-прежнему с нами, и мы оставим старших офицеров, которые предстанут перед судом», – сказал он.

Он сказал, что в пятницу солдат доставили на южную границу Тыграя с регионом Амхара, но он не сказал, кто их принял и как велись переговоры об освобождении.

Рейтер не смог независимо подтвердить его счет.

Представитель вооруженных сил сказал, что в субботу он не был немедленно доступен для комментариев, а представитель региональной администрации Амхара сказал, что у него нет информации об освобождении.

Официальные лица в офисе премьер-министра Абия Ахмеда и правительственная целевая группа по Тиграю не ответили на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию.

В ноябре в Тыграе вспыхнули боевые действия, когда правительство обвинило Народно-освободительный фронт Тыграя в нападении на военные базы по всему региону, что партия отрицает. Правительство объявило о победе через три недели, захватив региональную столицу Мекеле, но НФОТ продолжала борьбу.

В драматической ситуации, НФОТ восстановили контроль над Мекеле и большей частью Тыграя в конце июня после того, как правительство отозвало своих солдат и объявило одностороннее прекращение огня. Читать далее

Однако Фронт освобождения Тыграя пообещал продолжать боевые действия до тех пор, пока он не восстановит контроль над спорными территориями в южном и западном Тыграе, которые он захватил во время боевых действий союзников правительства из Амхары.

На этой неделе Абий заявил, что военные отвергнут любую угрозу НФОТ, фактически отказавшись от объявленного в одностороннем порядке перемирия. Амхара и три других региона заявили, что они собирают силы для поддержки национальной армии в ее борьбе против Народного фронта освобождения Тыграя. Читать далее

Тысячи людей погибли в боях. Около 2 миллионов человек стали перемещенными лицами, и более 5 миллионов зависят от чрезвычайной продовольственной помощи.

В субботу государственная эфиопская радиовещательная корпорация процитировала комиссара полиции Аддис-Абебы Гету Аргао Дебела, заявившего, что они арестовали 323 человека, подозреваемых в поддержке Фронта освобождения Тыграя, хранении оружия или нарушении конституции, среди других обвинений.

Дебела сказал, что полиция также закрыла магазины, принадлежащие подозреваемым, пока они находились под следствием.

На этой неделе агентство Reuters сообщило, что полиция задержала сотни жителей Тыграя в Аддис-Абебе с конца июня, когда силы федерального правительства потеряли контроль над столицей Тыграй. Читать далее

В пятницу министерство иностранных дел Эфиопии выступило с заявлением, в котором обвинили группы помощи в вооружении повстанцев.

«Некоторые агентства по оказанию помощи активно участвовали в разрушительной роли. Мы также подтвердили, что они используют помощь в качестве прикрытия и вооружают повстанческие группы для затягивания конфликтов», – добавила она.

В заявлении не указаны группы, и немедленного ответа от агентств, действующих в Тыграе, не последовало. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов не ответило на запрос о комментарии.

Организация Объединенных Наций заявила, что столь необходимая помощь блокируется на контрольно-пропускных пунктах, пока конвои проходят через территорию, контролируемую правительством. Власти Эфиопии заявляют, что помощь необходимо проверять.

Юлия Паравичини сообщила из Ольвии и Джордж Обулуца из Найроби; Дополнительная информация от Texa Nigeri. Автор Георгий Оболуца; Редакция Кэтрин Хюрельд, Фрэнсис Керри и Дэниел Уоллис

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