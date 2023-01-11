Силы Тыграя начинают передавать тяжелое вооружение эфиопской армии

АДДИС-АБЕБА (Рейтер) — Силы Тыграя, которые вели двухлетнюю войну против федерального правительства Эфиопии, во вторник начали передавать тяжелое вооружение национальной армии в рамках мирного процесса под руководством Африканского союза.

Демобилизация сил Тыграя рассматривается как центральное место в соглашении о прекращении огня от 2 ноября, наряду с восстановлением услуг, возобновлением гуманитарной помощи и выводом эритрейских сил, которые сражались вместе с эфиопской армией, но не участвовали в перемирии.

Конфликт создал условия, похожие на голод, для сотен тысяч тиграянцев, тысячи людей погибли и миллионы были вынуждены покинуть северную Эфиопию.

Группа наблюдателей, состоящая из представителей обеих сторон и регионального органа, Межправительственного органа по развитию (IGAD), наблюдала за доставкой в ​​городе Агулай, примерно в 30 км к северо-востоку от региональной столицы Мекелле.

[1/2] Брошенные ящики с боеприпасами лежат на земле после боя между эфиопской армией и войсками Тыграя вдоль дороги между деревней Шевет-Хогум и городом Есила на юге центральной части Тыграя, Эфиопия, 10 июля 2021 года. REUTERS/Julia Paravicini.

На церемонии представитель Сил обороны Тыграя Мологита Гебрехристос заявила, что начало демилитаризации сыграет большую роль в восстановлении мира.

«Мы исходим из убеждения, что если мы хотим достичь мира, не все вещи, которые открывают дверь для провокации, должны быть там. Мир жизненно важен для всех нас», — сказал Мулугета в речи, переданной по телевидению Тыграй.

«Мы все (часть) единой Эфиопии. Мы и TDF покинули наши оборонительные позиции с миром, пониманием и любовью», — сказал Алим Тадессе, представитель эфиопской армии.

По словам местных жителей, в конце прошлого месяца эритрейские солдаты ушли из нескольких крупных городов Тыграя, но не покинули территорию Тыграя. Эритрея отказалась комментировать, уйдут ли войска.

(Отчетность Давита Эндшоу) Написание Хереворда Холланда; Под редакцией Аарона Росса и Билла Беркрота

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.