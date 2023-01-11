Силы Тыграя начинают передавать тяжелое вооружение эфиопской армии

АДДИС-АБЕБА (Рейтер) — Силы Тыграя, которые вели двухлетнюю войну против федерального правительства Эфиопии, во вторник начали передавать тяжелое вооружение национальной армии в рамках мирного процесса под руководством Африканского союза.
Демобилизация сил Тыграя рассматривается как центральное место в соглашении о прекращении огня от 2 ноября, наряду с восстановлением услуг, возобновлением гуманитарной помощи и выводом эритрейских сил, которые сражались вместе с эфиопской армией, но не участвовали в перемирии.
Конфликт создал условия, похожие на голод, для сотен тысяч тиграянцев, тысячи людей погибли и миллионы были вынуждены покинуть северную Эфиопию.
Группа наблюдателей, состоящая из представителей обеих сторон и регионального органа, Межправительственного органа по развитию (IGAD), наблюдала за доставкой в городе Агулай, примерно в 30 км к северо-востоку от региональной столицы Мекелле.
На церемонии представитель Сил обороны Тыграя Мологита Гебрехристос заявила, что начало демилитаризации сыграет большую роль в восстановлении мира.
«Мы исходим из убеждения, что если мы хотим достичь мира, не все вещи, которые открывают дверь для провокации, должны быть там. Мир жизненно важен для всех нас», — сказал Мулугета в речи, переданной по телевидению Тыграй.
«Мы все (часть) единой Эфиопии. Мы и TDF покинули наши оборонительные позиции с миром, пониманием и любовью», — сказал Алим Тадессе, представитель эфиопской армии.
По словам местных жителей, в конце прошлого месяца эритрейские солдаты ушли из нескольких крупных городов Тыграя, но не покинули территорию Тыграя. Эритрея отказалась комментировать, уйдут ли войска.
(Отчетность Давита Эндшоу) Написание Хереворда Холланда; Под редакцией Аарона Росса и Билла Беркрота
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