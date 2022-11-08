Сильвестр Сталлоне: «Отсутствие Rocky’s Creed 3 вызывает сожаление»

Сильвестр Сталлоне не ответил на вопрос, что он думает о «Криде III», последнем фильме о боксе во франшизе «Рокки» и первом фильме, который не был задействован в актерском составе.

В откровенном интервью с Обложка The Hollywood Reporter Опубликовано в понедельник, икона экрана посетовала на свое отсутствие в грядущем фильме «Крид» с Майклом Б. Третий фильм «Крид» выйдет в кинотеатрах 3 марта и станет дебютом иорданского режиссера.

«Это неприятная ситуация, потому что я знаю, что это могло быть», — сказал Сталлоне, сыгравший Рокки Бальбоа в каждом эпизоде ​​«Рокки» и «Крид».

«Он был взят в совершенно другом направлении, чем я бы взял. Это другая философия — [producer] Ирвин Винклер и Майкл Б. Джордан. Я желаю им добра, но я более эмоционален. Я бы хотел, чтобы моих героев избили, но я не хочу, чтобы они уходили в это темное пространство. Я просто чувствую, что люди сыты по горло темнотой».

В последние месяцы Сталлоне громко заявлял о своей ненависти к семье Винклеров и о том, что она сделала с франшизой «Рокки». В июле ветеран-актер опубликовал Серия ярких постов в Instagram Преследование Ирвина Винклера, его сына Дэвида Винклера и их «всей большой семьи» за якобы использование любимого персонажа и киноимперии. Сталлоне был создан.

Несмотря на то, что Сталлоне написал сценарии и снялся в шести фильмах со словом «Рокки» в названии, Ни в одном из них Сталлоне не был указан как продюсер. (Он указан как продюсер в «Creed» и «Creed II»). Он откровенно заявил о своем желании получить более крупную долю в этой саге-блокбастере. К тому времени, когда вышла статья на обложке THR, Сталлоне признал, что «это никогда не произойдет».

«Это была сделка, заключенная без моего ведома людьми, которые, как я думал, были мне близки, и они фактически отказались от любых прав, которые у меня были бы», — сказал он отраслевой газете.

«В то время я был так взволнован этим бизнесом и не понимал, что это был бизнес. Кто знал, что Рокки продержится еще 45 лет? Я никогда раньше не использовал его. [line of dialogue] Чем кто-либо другой — по иронии судьбы, у меня их нет. Это контролируют люди, которые на самом деле ничего не сделали».

Сталлоне также сообщил, что Уинклеры недавно попросили его сняться в другом фильме «Рокки» и что изначально он «готов был это сделать», пока они не отказались дать ему «кусок» того, что он «делал все эти годы».

«Вы не можете [make a Rocky sequel] Просто потому, что вы хотите, чтобы у ваших детей была работа, — сказал Сталлоне THR, — или, если вы не получите больше денег, вы можете заблокировать ее. Другой продюсер, Боб Чартофф, всегда был очень мил. Ирвин Винклер был полной противоположностью».

Хотя его мнение о семье Винклеров остается низким, Сталлоне сказал, что смог примириться с актером Дольфом Лундгреном после того, как Призывает свою бывшую звезду За то, что он не участвовал в сюжетной линии «Драго», сосредоточенной вокруг старого соперника Рокки, советско-российского боксера Ивана Драго в Лундгрене. В то время Лундгрен утверждал, что, по его мнению, Сталлоне находился в самолете.

«Я уже звоню [Lundgren] Сегодня, потому что он принял несколько поз для лодыжек», — сказал Сталлоне THR.

«Снова про Дольфа. Это классический случай, когда они ходят вокруг и постоянно пытаются выделить аспекты Рокки, не спрашивая меня, хочу ли я присоединиться к ним… Остался только я».

Представители Джордана и семьи Винклеров не сразу ответили во вторник на запрос The Times о комментариях.