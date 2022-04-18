Сильный доллар США | Philstar.com

В ответ на военную агрессию России и вторжение в Украину США и их союзники ввели жесткие санкции против российской экономики. Крупнейшие российские банки были отключены от международной платежной системы SWIFT. Российские валютные резервы и активы суверенных фондов на сотни миллиардов долларов были заморожены. Несколько известных аналитиков, таких как Золтан Позар из Credit Suisse, подвергли критике жесткие санкции в отношении России, заявив, что США использовали доллар в качестве оружия, что может привести к негативной реакции, способной подорвать американскую валюту.

Однако почти через два месяца после российского вторжения в Украину 24 февраля индекс доллара США (DXY) вырос на 3,5% до 100,49. Это на 5,1% больше, чем в начале года. Вместо того, чтобы уйти от доллара из-за экономических санкций, наложенных на Россию, инвесторы обратились к великим США. Поскольку Федеральная резервная система повышает процентные ставки и изымает ликвидность с рынков, сильный доллар США движется вверх.

Японская иена свободно снижается

Японская иена, которая долгое время была убежищем, уже не реагирует на кризис так, как это было в прошлом. Сейчас он снижается на 10 процентов по отношению к доллару США в год и, по сути, находится в свободном падении после вторжения России в Украину. Это худший мажор в этом году. Более высокие цены на энергоносители негативно влияют на японскую иену, учитывая, что Япония является нетто-импортером нефти. Более того, Банк Японии полностью контролирует кривую доходности, предлагая покупать неограниченное количество 10-летних JGB, чтобы держать их ниже 0,25%. Неограниченные покупки облигаций для поддержания низких процентных ставок в Японии (в то время как глобальные процентные ставки растут) привели к внутреннему обвалу иены.

Месячный график ниже показывает, что пара USD/JPY нарушила 20-летнюю базовую модель. На прошлой неделе он закрылся на отметке 126,41, превысив максимум 2015 года в 125,86.

Евро на распутье

Евро продолжил слабеть по отношению к доллару США после того, как Европейский центральный банк сообщил о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики в ответ на рост инфляции. В настоящее время он снизился на 5,3 процента в годовом исчислении и на 3,6 процента после российского вторжения. На прошлой неделе евро упал до 1,08, самого низкого уровня с мая 2020 года, поскольку инвесторы ожидали более агрессивной реакции властей. Европейский центральный банк сохранил планы по прекращению стимулирования в третьем квартале, но не назвал график повышения процентных ставок. Это контрастирует с Федеральной резервной системой, которая предложила более быстрые темпы ужесточения и находится на пути к повышению процентных ставок на 50 базисных пунктов в мае.

Месячный график ниже показывает, что EUR/USD находится на перепутье, поскольку он тестирует критическую поддержку линии тренда.

Юань под угрозой

Согласно отчету Института международных финансов (IIF), глобальные инвесторы выводят деньги из Китая в беспрецедентных масштабах. В марте было продано китайских облигаций на сумму более 15 миллиардов долларов, что является рекордным месячным оттоком со второго по величине рынка облигаций. Обратите внимание, что доходность 10-летних облигаций США выросла на прошлой неделе до 2,8%, впервые с 2010 года превысив эталонную доходность 10-летних государственных облигаций Китая.

Причинами оттока капитала являются расхождения в политической позиции между Народным банком Китая (НБК) и Федеральной резервной системой, предупреждения о возможных санкциях против Китая, если он поддержит Россию в военном или экономическом плане, недавние дефолты по китайским ипотечным облигациям и регулятивные меры. в Китае. . Валютные резервы Народного банка Китая (НБК) на конец марта уменьшились на 25,8 млрд долларов. Это могло быть использовано для противодействия оттоку капитала и поддержки китайского юаня.

Пограничные рынки страдают от силы доллара

Текущая глобальная макроэкономическая среда и сильный доллар США также повлияли на пограничные рынки с огромным внешним долгом, истощением валютных резервов и давлением на платежный баланс, такие как Шри-Ланка и Пакистан. Шри-Ланка объявила дефолт по всему своему внешнему долгу в размере 51 миллиарда долларов. Столкнувшись с нехваткой долларов, Шри-Ланка не может импортировать предметы первой необходимости, такие как продукты питания, топливо и лекарства, что приводит к нехватке продовольствия, отключению электроэнергии и высоким ценам. В результате шри-ланкийская рупия с начала года упала на 36 процентов и теперь является валютой с наихудшими показателями в мире.

Между тем пакистанская рупия на прошлой неделе упала до исторического минимума в 191, так как риск дефолта вырос до самого высокого уровня с 2013 года. На фоне финансового и политического кризиса Центральный банк Пакистана был вынужден поднять процентные ставки на 250 базисных пунктов до 12,25 процента для достижения стабильности. валюты и предотвратить дальнейшее истощение своих валютных резервов.

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