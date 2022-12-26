Сильный снегопад в Японии унес жизни 17 человек, десятки получили ранения

Сильный снегопад в Японии унес жизни 17 человек, более 90 получили ранения и оставили сотни домов без электричества, заявили в понедельник официальные лица по управлению стихийными бедствиями.

Сильные зимние фронты вызвали сильный снегопад в северных регионах с прошлой недели, в результате чего сотни автомобилей остановились на автомагистралях, задержали службы доставки и к субботе стали причиной 11 смертей. По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, к утру понедельника из-за увеличения количества снегопадов во время рождественских праздников число погибших достигло 17, а 93 получили ранения. Многие из них упали при расчистке снега с крыш или были погребены под тяжелыми насыпями снега, сползающими с крыш.

Муниципальные власти в пострадавших от снега районах призвали жителей быть осторожными во время уборки снега и не работать в одиночку.

Во многих частях северо-востока Японии выпадает в три раза больше среднего количества снегопадов за сезон. АП

Агентство по управлению стихийными бедствиями сообщило, что женщина в возрасте 70 лет была найдена мертвой под толстой кучей снега на крыше, которая внезапно обрушилась на нее в городе Нагай, префектура Ямагата, примерно в 180 милях к северу от Токио, где скопилось более 2,6 футов снега. в день Суббота.

В Ниигате, известном выращиванием риса, некоторые производители моти, или клейких рисовых лепешек, которые являются основным продуктом празднования Нового года, заявили, что существуют задержки с доставкой, и моти могут не дойти до своих клиентов вовремя.

Во многих частях северо-востока Японии выпадает в три раза больше среднего количества снегопадов за сезон.

Десятки поездов и авиарейсов также были приостановлены из-за непогоды. АП

Из-за сильного снегопада на самом северном главном острове Японии упала опора ЛЭП, в результате чего в рождественское утро около 20 000 домов остались без электричества, хотя, по данным министерства экономики и промышленности, позже в тот же день в большинстве районов подача электроэнергии была восстановлена.

Десятки поездов и рейсов также были приостановлены в северной Японии до воскресенья, но с тех пор, по данным Министерства транспорта, движение возобновилось.