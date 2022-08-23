Символика пустых мест: футбол возвращается в Украину в разгар войны

Киев, Украина — Две команды играют на пустом стадионе в сотнях миль от их родного города. Украинская футбольная лига во вторник начала свой новый сезон после трогательного гала-концерта в честь тех, кто сражался в войне с Россией.

В первом матче на киевском стадионе «Олимпийский» на 65 500 мест, куда зрителей не пускали, две команды с истерзанного войной востока, «Шектар Донецк» и «Металлист-1925», сыграли вничью 0:0. Однако результат всегда был запоздалым.

Это был первый футбольный матч высокого уровня, сыгранный в стране после российского вторжения в феврале, и решение о возобновлении лиги было расценено как вызов тому, что украинцы готовы восстановить хоть какое-то ощущение нормальной жизни. Хотя эта игра была далека от нормальной.

В Украине остается военное положение, а массовые публичные собрания в столице запрещены в преддверии празднования Дня независимости в среду из-за опасений возможной российской бомбардировки.

Полиция стояла перед турникетами, на которых после закрытия стадионов шесть месяцев назад росли сорняки, но на стадион не пришли болельщики. Еще три матча лиги были запланированы на более поздний вторник.

«Это работа… показать миру, что жизнь в Украине не останавливается, а продолжается», — сказал перед матчем открытия тренер «Шахтера» Игорь Йосевич. «Футбол — это то, что может тронуть чувства всей страны и людей, которые борются за всех нас. Поэтому футбол нужен нам индивидуально, как команде, не только «Шахтеру», но и всей украинской лиге. Он помогает продолжать жить и показывать миру, что футбол продолжается».

Игроки обеих команд вышли на стадион, на их плечах были подняты сине-желтые национальные флаги Украины и почтили минутой молчания, а на большом экране были показаны названия украинских городов, в которых погибли люди на войне.

Футболисты подняли украинский флаг на стадионе, принадлежавшем канадцу украинского происхождения Данило Михалу. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале Михал выбежал на стадион с флагом во время матча между Советским Союзом и Восточной Германией. Перед арестом он был в вышиванке и танцевал украинский народный танец.

В телеобращении перед началом матча Президент Владимир Зеленский сказал: «Он (Михал) всегда мечтал привезти свой флаг в Украину, и сегодня это наконец-то случилось. Сегодня его поднимают на открытии чемпионата Украины по футболу».

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