МАСУРЫ — В течение 60 лет, начиная с детства, жительница Мазур Кэрол Новосель украшала яйца, особенно украинские яйца, которые ей удавалось выставлять напоказ в преддверии праздника Пасхи.

На данный момент она произвела 30 000 яиц.

«Это народное искусство, которому более 2000 лет. Это искусство батика из воска и красок. Это то, чему вы можете научиться на кухонном столе дома, как наследие искусства», — сказал Новосель.

Украшение яиц замысловатыми узорами и формами — это форма народного творчества, называемая писанками, и жители Украины изготавливают эти изделия на протяжении тысячелетий.

Новосил заявил, что проектирует яйца как символ надежды для Украины, которая подвергается нападению со стороны российских войск. Она сказала, что страна переживет войну.

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Она сказала, что ей нравится это хобби, потому что ей нравится заниматься творчеством.

«Мне нравится работать с деталями и в 3D. Если вы действительно любите искусство, вы бросаете себе вызов, а это искусство, которому нужно бросать вызов», — сказал Новосель.

Она смогла освоить умение делать яйцо размером с цыпленка за один вечер — что-то, на что у новичка может уйти полнедели.

Новосил недавно выставил свои яйца в Украинской православной церкви Святого Иоанна в Шароне, штат Пенсильвания, где в Вербное воскресенье проводится ежегодный парад яиц — 35-й год его существования. Помимо выкладки и продажи яиц, в Украине также осуществлялись сбор средств и гуманитарная деятельность людей через продажу продуктов питания и выпечки в храме.

«Это было событие для людей, чтобы показать лицо украинскому народу и оказать гуманитарную помощь. Я очень горжусь тем, что могу донести до людей, что что-то рукотворное и мастерство важно», — сказал Новосиль.

Большая часть собранных денег пойдет в Украину. На сегодняшний день церковь собрала более 30 тысяч долларов.

Новосил сказала, что у нее есть двоюродные братья в Украине, с которыми она поддерживает связь.

Они находятся на западе Украины. Им было трудно сказать мне, что они часто плачут внизу». Новосел сказал, что навыки старого мира

Новоселл говорит, что, используя в основном куриные яйца, она начинает со свежего сырого яичного белка, вымачивает его в ванне с уксусом и очищает скорлупу. Кальций используют для ярких красок, а на обложке ручкой наносят горячим воском.

Лори Сейнар-Рокник из Шарпсвилля, штат Пенсильвания, сказала, что знает Новосиль много лет и купила у нее большое украшенное страусиное яйцо.

«Искусство того, что вы делаете, — это старый мир. Оно передается из поколения в поколение. Она действительно талантлива в том, что делает», — сказал Чинар Рочник.

Компания Новосель также использовала яйца гусиных, утиных и молодых перепелов. По ее словам, страусиные яйца имеют поверхность, похожую на футбольный мяч, что требует небольшой дополнительной работы. Новоселл сказала, что рисует в традиционных цветах: белом, красном и черном.

«Я научился управлять цветом» Она сказала.

Новоселл сказал, что цвета имеют разные значения, например, оранжевый для мудрости, желтый для счастья и черный для защиты. Синий и зеленый вместе означают здоровье.

Она сказала, что когда упаковывает яйца, то пишет ими все значения. Она отметила, что многие люди покупают их не столько из-за дизайна, сколько из-за их смысла.

Она сказала, что слышала, что люди даже включили украинские яйца, которые она сделала, в свои завещания для членов семьи.

«Я слышал об этом и даже представить не могу. Люди хотят это унаследовать, во что трудно поверить», — сказал Новосель.

символизм

Племянница Новосила, Джилл Воллмер из Hermitage, Пенсильвания, сказала, что ей нравятся цвета, которые Новосил использует для яиц.

«Ее яйца всегда отличные, а шоу всегда для большого количества людей. В этом году сюда пришло больше людей, чтобы дать больше и помочь разобраться с ситуацией в Украине», — сказал Фоллмер.

Она сказала, что люди ищут определенный символизм, выбирая яйцо.

«На каждом яйце есть символ, каждый символ имеет значение. Определенные цвета, используемые на яйце, соответствуют декору дома. Я думаю, многим людям нравится сложность проектирования того, что вы делаете. Это то, что им нравится», — сказал Фоллмер.

Она сказала, что люди спрашивают о процессе проектирования яиц.

«Я рассказал им, как это передавалось от ее бабушки к ее матери, а затем к ней. Это передавалось из поколения в поколение» — сказал Фоллмер.

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