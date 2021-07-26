Симона Байлз вышла во все шесть финалов по гимнастике на Олимпийских играх в Токио – NBC Chicago

Это было не идеально, но козы заставили его работать.

Симона Байлз Планируется, что она примет участие во всех шести финалах – командном, индивидуальном многоборье, вольных упражнениях, перекладине, штанге и опорном прыжке – на Олимпийских играх в Токио, несмотря на нехарактерно шаткое выступление большинства женской сборной США во время квалификации. С тех пор она станет первой женщиной, которая выступит во всех шести финалах по спортивной гимнастике на одной Олимпиаде. Шеннон Миллер И Лавиния Милошевич Он сделал это в 1992 году. Байлз участвовал в пяти финалах Олимпийских игр в Рио, проиграв на брусьях.

Байлз показал наивысший результат в опорном прыжке (15,183), занял второе место на паркете, был седьмым на перекладине и ускользнул с перекладины на десятом благодаря правилу двух на штат, которое исключило двух российских гимнасток из соревнований. Я получил самый высокий общий результат дня – 57,731.

Sony Lee Он также будет участвовать в финале многоборья, заняв третье место в общем зачете, а также в финалах на бревне и брусьях. нефритовое карри – Соревнуйтесь как соло-специалист – примите участие в финалах приземления и прыжка и займите девятое место в общем зачете. Моя Кайла СкиннерДругой американский специалист финишировал четвертым в прыжке, но не прошел в финал из-за правила двух на штат.

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В целом Соединенные Штаты заняли второе место, опередив сборную России на одно очко. Это первый случай с 2010 года, когда Соединенные Штаты не заняли первое место в квалификации на крупных международных соревнованиях. Этот год был также последним разом, когда Соединенные Штаты не выиграли командную золотую медаль на чемпионате мира или Олимпийских играх.

Спортсмены Олимпийского комитета России провели напряженный день на брусьях, заняв места с 3 по 6. Также команда заняла четвертое, пятое и шестое квалификационные соревнования в квалификационном многоборье. Ангелина МельниковаИ Владислава Оразова И Виктория Листова (Хотя продвигаться могут только первые два).

Китай набрал для команды 3-е место, включая 1-2 из Гуань Ченчен (14 933) И Тан Сицзин (14,333) на бревне.

Бельгия Нина Друэль Он получил наивысший балл в 15 366 барах и Италии. Ванесса Феррари Получил наивысший балл на 14,166.