Катарский пресс-центр провел симпозиум в сотрудничестве с отделом развития СМИ Qatar Media Foundation, посвященный российско-украинской войне и ее влиянию на мировую экономику, с участием спикера Абдуллы. Хатер экономичен. Мохамед Эль-Шаркави — политический аналитик. И д-р Султан Баракат, эксперт по стратегии, а Мухаммад Аль-Ансари был модератором сессии, д-р Аль-Хатер объяснил, что есть экономические последствия российско-украинской войны, наиболее важными из которых являются энергетический кризис и его влияние на мировые поставки. Сети, помимо инфляции, а также высоких цен и процентных ставок, вызвали многочисленные потрясения на мировом рынке и негативно повлияли на международную экономику. влияние на европейскую экономику. Он добавил, что война представила ряд политических и экономических пересечений, что привело к ряду сдвигов в мировом порядке — что он переходит от старой системы к новой во главе с БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и Китай). ). Южная Африка), которая предлагает различные экономические концепции, особенно в отношении доверия и финансовой стабильности на фондовых биржах и мировых рынках, а доктор Баракат считал российско-украинскую войну, которая, по его словам, была «искусственной, поскольку этот конфликт существовал в 2010 г. , но приход Владимира Зеленского способствовал подписанию И реализации ряда соглашений, указывающих на то, что европейцы неправильно справились с российско-украинским кризисом, потому что справились с ним как блок. Было безопасно сделать некоторые страны нейтральными по ряду исторических и политических причин». и продукты питания, что удвоило угрозы и резко подняло цены во всем мире.Аш-Шаркави указал, что настоящая война является экономической и политической войной, особенно после возникновения политического спора между Россией и Китаем по поводу отношений с Соединенными Штатами в свете появления альянса БРИКС, который сформирует новую экономическую систему, и он считал, что война в Украине ведется не вооруженными силами, а скорее сражением. В конце симпозиума Катарский нефтяной совет удостоил ряд газеты «Аль-Шарк» и ряда местных средств массовой информации за их поддержку их работы и за их постоянное сотрудничество, направленное на обогащение катарской медиа-сцены.