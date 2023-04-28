Симфонический оркестр Далласа виртуозно исполняет музыку русских и финских мастеров ХХ века.

Вторая мировая война шла полным ходом в 1943 году, когда Дмитрий Шостакович написал свою Восьмую симфонию. Советский Союз, казалось, отступил от нацистского вторжения, но русских солдат по-прежнему убивали в непристойных количествах.

Внутри художники боролись с формальными требованиями «утверждать» искусство, а не бросать вызов творчеству или конфронтации. Официальный отказ может оказаться буквально фатальным.

Восьмая симфония — продукт этого тяжелого времени и его бурных переживаний. Целый час слушать нелегко, но и документальный фильм о том периоде нас не утешит. Музыка не обязана быть «красивой» не больше, чем фильм или пьеса. Иногда нужно говорить более мрачную правду.

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The Eighth получил звездное выступление в четверг вечером от Далласского симфонического оркестра в Merson Symphony Center. Большая заслуга в этом принадлежит приглашенному дирижеру Юкке-Пекке Сарасте, который экономными жестами соединяет резкие контрасты музыки, ее смесь иронии и отчаяния, печали и надежды, в единое целое.

Громкая — иногда слишком громкая — или тихая, быстрая или медленная, музыкальная нить непрерывности, настойчивости никогда не замедляется. Если удавалось оркестровать несколько первых звуков скрипки, оркестр обычно играл блестяще, а когда требовалось, и с невероятным мастерством. Крещендо и декрещендо прекрасно контролировались.

Если вы посещаете частое представление — настоятельно рекомендуется — обратите внимание, что между Симфонией и Сибелиусом Приора нет перерыва. дочь Пойолы. Перед симфонией найдите время, чтобы прочитать четко написанную программу Рене Спенсер-Салье.

Первая часть симфонии представляет собой марширующий малериан примерно на половину продолжительности симфонии. Импексное давление между верхней и нижней струнами говорит о серьезных делах. Разделив на сцене первую и вторую скрипки налево и направо, он подчеркивает стратегическую стереофонию Шостаковича.

Контрапунктическое действие становится более захватывающим, приводя к диссонансной кульминации, военному маршу, а затем внезапной тишине с проникновенным соло на английском рожке (прекрасно сыгранном Дэвидом Мэтьюзом).

Вторая часть — иронический марш, а третья часть — навязчивая навязчивая идея с легкомысленным комментарием. Desperate Cry представляет четвертую часть, набор вариаций на тему, впервые услышанную в высоких частотах, прежде чем остановиться на более традиционной басовой партии.

Кларнеты доносят до конца, счастливый маленький диалог между фаготами оживляет взгляд. Но война все еще бушевала, и ее крики и взрывы пронзили звуковой оазис, прежде чем воцарилось тревожное затишье. Симфония уходит в небытие.

Тональная поэма Сибелиуса напоминает легенду из финского национального эпоса. Калевала. Старый волшебник безуспешно пытается завоевать руку властной девушки из Похьолы, замерзшей земли на севере. Насколько это демонстрирует музыка, можно спорить, но Сибелиус возвышает мрачное соло виолончели (которое великолепно играет Кристофер Адкинс) контрастами звуковых завихрений, завихрений и блестящей медной деки. Сарасти, сам финн, якобы имеет эту музыку в крови, и он руководил великолепным представлением.

подробности

Повторы в 19:30 по субботам и 15:00 по воскресеньям — без выступлений в пятницу — в Симфоническом центре Майерсона, 2301 Flora Street, 30–145 долларов. 214-849-4376, dallassymphony.org.