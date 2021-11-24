Симфонический оркестр острова Ванкувер ищет произведения искусства, вдохновленные музыкой, вдохновленной искусством — Nanaimo News Bulletin

Симфонический оркестр острова Ванкувер обращается к островным художникам с просьбой помочь создать художественную выставку, вдохновленную классическим музыкальным произведением, вдохновленным художественной галереей.

В апреле проводится ВИС. Фотографии в галерее Он был написан русским композитором XIX века Модестом Мусоргским. Этот набор из 10 предметов вдохновлен галереей картин друга композитора. Помимо выступлений, VIS также представляет документальные, образовательные и художественные выставки под названием «Фотопроект».

Артисты острова Ванкувер могут послушать записи до 16 января. Фотографии в галерее И представляем двухмерные работы, вдохновленные десятью движениями. Жюри выберет 10 работ, которые, по их мнению, лучше всего представляют произведения, которые будут показаны в апреле и будут показаны во время концерта. Любимый художник жюри получает приз в размере 1000 долларов, а остальные девять конкурсантов получают по 300 долларов каждый.

Ребекка Витток, специалист по развитию VIS, наблюдает за приемом заявок. По ее словам, VIS отличает то, что многие из ее участников живут за пределами Нанаймо и должны каждый месяц ездить на остров или через него, чтобы выступать. Поэтому я предположил, что ландшафтный дизайн также может быть источником вдохновения.

«Если бы вы были художником на острове Ванкувер, вы бы, вероятно, смотрели в окно каждый день и думали:« Это вдохновляющая тема », — сказала она. окно, вы наслаждаетесь погодой, какой бы она ни была, как жизнь на острове Ванкувер влияет на искусство. Кто вы делаете? «

Вотюк сказала, что она надеется, что этот фотопроект познакомит людей с симфонической музыкой и поможет им развить в себе понимание ее посредством частого прослушивания. Она сказала, что люди слушают треки, с которыми они себя идентифицируют, потому что они «многослойны и сложны, и вы не получите от этого всего удовольствия, когда послушаете их в первый раз».

«Если вы собираетесь сидеть и слушать что-то снова и снова, вы начнете слышать инструменты, вы начнете слышать нюансы, вы начнете слышать сложность этой музыки», — сказал Виттюк. «И если вы сидите и изучаете ее, чтобы вдохновиться, каждый раз, когда вы ее слушаете, вы получаете более глубокое переживание этой музыки».

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