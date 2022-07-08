САН-ДИЕГО. Когда Сан-Диего представит Симфонию в Rady Shell в следующем месяце, в нее не будет включено ни одной крупной пьесы — Интродукции Чайковского 1812 года — прославляющей российскую военную победу.

«Это часто рассматривается как крутая, сексуальная пьеса с грохотом пушек и фейерверками — и своего рода праздничным», — сказала Марта Гилмер, генеральный директор Симфонического оркестра Сан-Диего.

Хотя эта 15-минутная пьеса имеет давнюю традицию в качестве одной из заключительных композиций летнего сезона, Гилмер говорит, что из-за вторжения России в Украину было правильным решением убрать ее с симфонического концерта 26 августа.

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«Мы чувствовали, и, как вы, вероятно, знаете, чувствовали многие коллеги по всей стране в это время, когда мы смотрим на украинский народ, который был уничтожен этой российской агрессией и этой ненужной войной, что сейчас не время слышать, что в мы так часто слышим об этом, — сказал Гилмер, — но по-настоящему заметить, что это такое, и не делать этого сейчас».

Следующий Спектакль Чайковского 1812 года был переименован в «Симфонические рассказы Чайковского».

Гилмер говорит, что эти пьесы подчеркнут плодотворную человечность композитора.

Из-за войны многие оркестры в США убрали предисловие 1812 года из своих программ.

Гилмер считает, что общественность поддержит это изменение.

«Я думаю, что все решения имеют несколько аспектов, но я думаю, что мы чувствовали, что в нашей аудитории есть люди, которые не будут чувствовать себя комфортно, принимая это сейчас, и мы придерживаемся этого», — сказал Гилмер FOX 5.