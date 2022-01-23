Синд входит в финал Сида Моди после того, как россиянка Косицкая сошла с дистанции на полпути

Двукратная олимпийская чемпионка П.В. Синдху вышла в финал женского одиночного разряда на Международном чемпионате по бадминтону в Сиде Моди после того, как ее российская соперница Евгения Косицкая, занявшая пятое место, получила травму в середине полуфинала здесь в субботу.

Синд, занявшая первое место, легко проиграла первый матч со счетом 21–11, прежде чем Кусицкая выиграла свой второй матч в полуфинале женского одиночного разряда.

Бывший чемпион мира Синдху встретится с соотечественницей Мальвикой Пансод на воскресном саммите.

Мальвика обыграла другого индийца, Анупаму Упадхьяю, 19-21, 21-19 21-7 в тяжелом матче из трех матчей.

Ожидалось, что это будет легкая прогулка для Синда с точки зрения формы и мирового рейтинга, а также личных встреч.

Заняв седьмое место в рейтинге BWF, Синдху дважды обыграла 28-ю ракетку мира Косецкую перед субботним матчем, и индийский туз снова вышел на первое место, увеличив свой доминирующий рекорд против россиянки.

Тем не менее, это был занавес Индии в мужском одиночном разряде, поскольку Митхун Манджунат изо всех сил боролся, прежде чем выйти 19-21 21-17 9-21 против француза Арно Меркеля в полуфинале.

В женском парном разряде индийская пара Триса Джолли и Гаятри Гопичанд, занявшая седьмое место, вышла в финал, одержав победу сзади со счетом 17-21, 21-8, 21-16 над малазийским дуэтом Луо Инь Юань и Валери. Вид.

Индийский дуэт сыграет в финале с восемью сетами малайзийских посевных Анны Чинг Йик Чеунг и Тео Мей Чинг.

Всеиндийское соревнование будет проходить в финале смешанного парного разряда, где пары седьмого посева Ишаан Бхатнагар и Таниша Красто будут соревноваться с Те Хема Наджендра Бабу и Шривидья Горазада.

В мужском парном разряде Кришна Прасад Гарага, занявший шестое место, и Вишнувардхан Год Бангла из Малайзии, занявший восьмое место, в главном матче сразятся с малазийцем Вей Чунг Кай Вон Те.