Синее отражение: анонсирован второй свет для PS4, Switch и ПК; Blue Reflection Sun для iOS, Android и ПК [Update]

Koei Tecmo анонсировал Синий галстук Для PlayStation 4, Switch, ПК (Steam), Отражение синего солнцаДля устройств iOS, Android и ПК (игры DMM). Даты релиза пока не объявлены.
К двум матчам присоединяются Следующее аниме Отражение синего луча Как один из трех новых Голубое отражение Проекты после выхода оригинальной игры в 2017 году.
На иллюстрации выше концепт, нарисованный Мелом Кишидой, представлен каждый проект: Отражение синего луча налево, Синий галстук В середине и Отражение синего солнца Справа.
Дополнительная информация будет выпущена позже.
Ниже приведен краткий обзор каждого проекта. Посетите сайт Голубое отражение Расположение проекта Здесь.
Отражение синего луча
Аниме-телешоу выйдет в эфир 9 апреля в программном блоке “Анимэизм”, распространяемом через D- Магазин аниме И другие сайты распространения. Официальный сайт Здесь.
Отражение синего солнца
Новая игра для устройств iOS, Android и ПК. Распространяется DMM Games. Дата релиза будет объявлена.
Синий галстук
Новая игра для PlayStation 4, Switch и ПК (Steam). Опубликовано Koei Tecmo. Дата релиза будет объявлена.
Обновление 22:35: Koei Tecmo владеет им Было подтверждено Вы отпустите это Синий галстук как таковой Голубое отражение: второй свет На Западе. Вот слоган:
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