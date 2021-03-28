Синее отражение: анонсирован второй свет для PS4, Switch и ПК; Blue Reflection Sun для iOS, Android и ПК [Update]

Koei Tecmo анонсировал Синий галстук Для PlayStation 4, Switch, ПК (Steam), Отражение синего солнцаДля устройств iOS, Android и ПК (игры DMM). Даты релиза пока не объявлены.

К двум матчам присоединяются Следующее аниме Отражение синего луча Как один из трех новых Голубое отражение Проекты после выхода оригинальной игры в 2017 году.

На иллюстрации выше концепт, нарисованный Мелом Кишидой, представлен каждый проект: Отражение синего луча налево, Синий галстук В середине и Отражение синего солнца Справа.

Дополнительная информация будет выпущена позже.

Ниже приведен краткий обзор каждого проекта. Посетите сайт Голубое отражение Расположение проекта Здесь.

Отражение синего луча Аниме-телешоу выйдет в эфир 9 апреля в программном блоке “Анимэизм”, распространяемом через D- Магазин аниме И другие сайты распространения. Официальный сайт Здесь. Отражение синего солнца Новая игра для устройств iOS, Android и ПК. Распространяется DMM Games. Дата релиза будет объявлена. Синий галстук Новая игра для PlayStation 4, Switch и ПК (Steam). Опубликовано Koei Tecmo. Дата релиза будет объявлена.

Обновление 22:35: Koei Tecmo владеет им Было подтверждено Вы отпустите это Синий галстук как таковой Голубое отражение: второй свет На Западе. Вот слоган: