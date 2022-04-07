«Синтетический» курс рубля вырос, несмотря на новые российские санкции

Дждоброе утро.

Shell впервые сообщила, сколько будет стоить уход из России.

Энергетический гигант, который был вынужден извиниться за покупку российской нефти по сниженным ценам в прошлом месяце, заявил, что после уплаты налогов последствия закрытия его бизнеса в стране составят от 4 до 5 миллиардов долларов только в первом квартале.

Компания заявила, что обязана продолжать покупать нефть в России по ранее подписанным контрактам, но больше не будет покупать нефть на так называемом спотовом рынке.

Shell также закроет заправочные станции и предприятия по продаже авиационного топлива и смазочных материалов в России.

5 вещей, чтобы начать свой день

1) Борис Джонсон пытается подготовить неустойчивую энергосистему Великобритании к нулевому возрасту Отключение электроэнергии три года назад подняло вопросы о роли национальной энергосистемы в управлении нашей энергетической инфраструктурой.

2) Facebook присматривается к «Zuck Bucks» после провала криптовалюты Мета изучает виртуальные токены и займы на фоне ухода пользователей с платформ социальных сетей

3) Глава Минфина ЕС сравнил доступ к городу с зависимостью от российского газа Мейрид МакГиннесс призывает меньше полагаться на лондонские расчетные палаты

4) Хедж-фонд Криспина Оди приносит 50% дохода по облигациям Финансист давно предсказал, что центральные банки откажутся от количественного смягчения и поднимут процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией.

5) Россия готовится к первому дефолту со времен большевистской революции Санкции вынуждают Путина платить кредиторам в рублях, рискуя оттолкнуть свою страну от мировых рынков

Что произошло за ночь

Азиатские акции упали в четверг в связи с глобальной распродажей, так как рынки напугали более агрессивные заявления американских политиков о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики, удерживая доллар вблизи двухлетнего пика.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 0,53%, а японский Nikkei упал на 1,9%.

Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,26%, а фьючерсы на Nasdaq — на 0,22%.

Акции голубых фишек Китая упали на 0,4%, хотя базовый индекс Гонконга оставался стабильным благодаря поддержке застройщиков материкового Китая после того, как местные органы власти ослабили ограничения в секторе недвижимости.

Приходит сегодня