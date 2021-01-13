Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил во вторник о новых мерах, которые, по словам министерства иностранных дел, призваны гарантировать, что все британские организации «не причастны к нарушениям прав человека в Синьцзяне и не извлекают из них выгоду».

Британское правительство также рассмотрит британские продукты, которые могут быть экспортированы в Синьцзян, и выпустит новые руководящие принципы, которые «определяют конкретные риски, с которыми сталкиваются компании, связанные с Синьцзяном … и выделяют там эффективные проблемы комплексной проверки».

Государственный департамент США ценит это До 2 миллионов Игорь Они вместе с представителями других мусульманских меньшинств содержатся в разветвленной сети лагерей для интернированных в Синьцзяне.

Пекин долгое время защищал репрессии в Синьцзяне как необходимые для противодействия экстремизму и терроризму, утверждая, что его объекты являются добровольными «учебными центрами», где люди изучают профессиональные навыки, китайский язык и законы.