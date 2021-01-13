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Синьцзян-уйгуры: Великобритания оштрафовала компании, которые не раскрывают импорт, связанный с китайским регионом

13 января, 2021
Toma Kulikov

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил во вторник о новых мерах, которые, по словам министерства иностранных дел, призваны гарантировать, что все британские организации «не причастны к нарушениям прав человека в Синьцзяне и не извлекают из них выгоду».

Британское правительство также рассмотрит британские продукты, которые могут быть экспортированы в Синьцзян, и выпустит новые руководящие принципы, которые «определяют конкретные риски, с которыми сталкиваются компании, связанные с Синьцзяном … и выделяют там эффективные проблемы комплексной проверки».

Государственный департамент США ценит это До 2 миллионов ИгорьОни вместе с представителями других мусульманских меньшинств содержатся в разветвленной сети лагерей для интернированных в Синьцзяне.

Пекин долгое время защищал репрессии в Синьцзяне как необходимые для противодействия экстремизму и терроризму, утверждая, что его объекты являются добровольными «учебными центрами», где люди изучают профессиональные навыки, китайский язык и законы.

«Доказательства масштабов и серьезности нарушений прав человека, совершаемых в Синьцзяне против уйгурских мусульман, в настоящее время далеко идущие», – сказал Рааб членам парламента. Он сказал, что новые меры направлены на то, чтобы «дать четкий сигнал о том, что эти нарушения прав человека неприемлемы, и защитить компании и государственные органы в Соединенном Королевстве от любого участия или ассоциации с ними».

Рааб также призвал ООН связаться с Синьцзяном, чтобы проверить утверждения о принудительном труде и других нарушениях прав человека.

Вашингтон взял Собственные шаги Чтобы сократить импорт из Синьцзяна. В прошлом месяце администрация Трампа объявила, что запретит импорт хлопка оттуда – последнее ограничение, касающееся региона.
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