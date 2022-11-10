Синяя галочка Илона Маска в Твиттере — подарок мошенникам

в конце В августе Шон Мерфи пытался забронировать рейс между Найроби, Кения, и Энтеббе, Уганда, с Kenya Airways. «Информация на странице бронирования была неоднозначной, — говорит Мерфи, соучредитель Web3 ImpactScope. Поэтому я отправляю быстрое прямое сообщение на мой проверенный аккаунт Kenya Airways в Твиттере с просьбой подтвердить нормы провоза багажа на рейс. Через день, когда учетная запись не ответила, она отправила компании публичный твит с напоминанием о вопросе. Потом начались ответы.

Через несколько минут несколько аккаунтов в Твиттере утверждают, что это Kenya Airways. твитнуть ему. Все они предлагали помощь, но ни один из них официально не появился. В учетных записях использовались логотип и логотип Kenya Airways, но нажатие на их профиль вызывало красные флажки. «Большинство их сообщений были очень хорошо сформулированы, — говорит Мерфи. Тем не менее, низкое количество подписчиков в сочетании с орфографическими ошибками или странным выбором символов в их настоящих дескрипторах в Твиттере было главным недостатком. Учетные записи включали «@_1KenyaAirways» и «@kenyaairways23».

Теперь учетным записям в Твиттере легко официально появиться. в дни хаоса Где Илон Маск Завершил захват Twitter и затем Тысячи сотрудников были уволеныСоциальная сеть обновила принцип работы проверки аккаунта. Новая подписка на Twitter Blue, которая предоставляется некоторым пользователям, позволяет любому платить 8 долларов в месяц и получать синюю галочку с надписью «Проверено». Метка появляется почти сразу, как только кто-то копит деньги, и никаких вопросов не задается — людям не нужно доказывать, кто они такие.

Код подтверждения сильно отличается от Предыдущий подход Twitter к проверке Когда только аккаунты, принадлежащие брендам, общественным деятелям и правительствам были представлены синими галочками рядом с их именами. Во всех этих случаях проверка была одобрена сотрудниками Twitter. Новый процесс проверки — или его отсутствие — вероятно, облегчит мошенникам, киберпреступникам и продавцам дезинформации оттачивать свою профессию и казаться законными.

«Киберпреступники легко используют социальные сети в качестве идеального инструмента для нацеливания на неизвестных жертв, но когда нет четкого и реального способа проверки личности, вы открываете путь для выдачи себя за учетные записи, которыми, несомненно, будут злоупотреблять злоумышленники при поиске», — говорит Джейк Мур, консультант по глобальной кибербезопасности в ESET Security.

Вещи действительно грязные. Сразу после начала развертывания проверки Twitter Blue появились учетные записи, выдающие себя за людей и бренды. Некоторые люди, похоже, тестируют систему; Другие доставили неприятности. В некоторых случаях использовались новые учетные записи, а в других старые учетные записи Twitter были преобразованы в статус «синяя галочка». один аккаунт Вызов Nintendo of America (имя: nIntendoofus) опубликовала в Твиттере изображение Марио, показывающего людям палец. Эппл ТВ+ был олицетворение Вместе с игровой компанией клапанДональд Трамп и звезда баскетбола Леброн Джеймс. Пост от аккаунта, выдававшего себя за аналитика ESPN, набрал более 10 000 репостов, прежде чем был удален, организация Snopes, занимающаяся проверкой фактов. упомянул. Учетной записи не было в его ручке, и в его автобиографии она описана как пародия. По состоянию на вчера, на фоне шквала аккаунтов, выдающих себя за других, Twitter приостановлено Разрешить новым учетным записям покупать подтверждение.