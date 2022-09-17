Сирия заявила, что Израиль атаковал аэропорт Дамаска, в результате чего погибли пять солдат

Израильские дети играют рядом с израильским флагом рядом с израильско-сирийской границей на оккупированных Израилем Голанских высотах, 23 июля 2018 г. REUTERS/Ronen Zevulun/File Photo

Министерство обороны Израиля заявило рано утром в субботу, что Израиль нанес авиаудар по международному аэропорту Дамаска и другим местам к югу от столицы, в результате чего пять солдат погибли и был нанесен материальный ущерб.

В заявлении министерства говорится, что сирийские средства ПВО перехватили атаку и смогли сбить большую часть ракет.

Не было немедленного подтверждения того, повлиял ли рейд на работу аэропорта.

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Израильские военные заявили, что не комментируют иностранные сообщения.

Источники в дипломатической и региональной разведке сообщили Рейтер, что Израиль активизировал свои удары по сирийским аэропортам, чтобы помешать все более широкому использованию Ираном воздушных линий снабжения для доставки оружия своим союзникам в Сирии и Ливане, включая «Хизбаллу».

Тегеран использовал воздушный транспорт как более надежное средство доставки военной техники своим силам и союзным боевикам в Сирии после того, как операции по наземному транспорту были сорваны.

Сотни тысяч человек погибли и миллионы стали перемещенными лицами после того, как протесты против президента Башара Асада в 2011 году превратились в гражданскую войну, в которую втянулись иностранные державы и в результате Сирия была разделена на зоны контроля.

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(каверы Кинда Макия, Энас Аль-Ашри и Наира Абдулла). Автор Моатаз Мохамед. Под редакцией Криса Риза, Гранта МакКолла и Уильяма Малларда.

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