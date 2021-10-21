Сирия казнила 24 человека в результате смертельных лесных пожаров в прошлом году

Сирия казнила 24 человека в четверг после того, как обвинила их в том, что в прошлом году они устроили лесные пожары, в результате которых погибли трое и были сожжены тысячи гектаров леса, сообщило сирийское министерство юстиции.

В раздираемой войной Сирии казни обычны, но в четверг их больше, чем обычно.

Десятилетний сирийский конфликт привел к гибели сотен тысяч и перемещению половины населения страны, в том числе пяти миллионов беженцев за пределами страны.

Министерство юстиции охарактеризовало 24 казненных как «преступников, совершивших теракты, приведшие к гибели людей и повреждению инфраструктуры и государственной собственности». Он добавил, что еще 11 человек были приговорены к пожизненному заключению по тому же делу.

По ее словам, еще девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, были приговорены к тюремному заключению. Министерство юстиции заявило, что срок тюремного заключения для несовершеннолетних составляет от 10 до 12 лет.

В конце 2020 года власти задержали десятки людей, которые признались, что начали планировать поджоги, начиная с августа прошлого года, сообщило министерство. В министерстве добавили, что пожары, начавшиеся в сентябре, повредили 280 городов и сел и 370 домов.

Он добавил, что в результате пожаров было сожжено в общей сложности 24 000 гектаров (59 300 акров) лесов и ферм.

Лесные пожары вспыхнули в нескольких странах Ближнего Востока в октябре 2020 года из-за волны тепла, которая не была необычной для того времени года, особенно сильно пострадавшей от Сирии. Три человека погибли в результате пожаров, которые также уничтожили большие площади лесов, в основном в Латакии и центральной провинции Хомс.

И в результате пожаров были сильно повреждены место рождения президента Башара аль-Асада, Кардаха в провинции Латакия, в результате чего было серьезно повреждено здание, используемое в качестве склада для государственной табачной компании, и часть его обрушилась.

Лев редко бывал в этом районе вскоре после того, как пожар был подавлен.