Сирота: Первое убийство (2022) рецензия на фильм

Поклонники первого фильма помнят, что Эстер сбежала из эстонской психиатрической больницы, прежде чем найти свой путь в новую семью, и «Первое убийство» в основном документирует небольшую проблему, с которой она сталкивается на этом пути. С убийственным фоном Эстер, размытым в зеркале заднего вида, «Первое убийство» фокусируется на ней как на более традиционном злодее в ранних сценах, готовой сделать все, чтобы получить свою свободу. После побега она придумывает план найти безопасность в богатой семье в Соединенных Штатах, решив выдать себя за пропавшего ребенка семьи Олбрайт. Мать Триша (Джулия Стайлз), отец Аллен (Русиф Сазерленд) и брат Гуннар (Мэттью Финлан) потрясены, увидев, что их маленькая дочь возвращается в фамильное поместье Олбрайт, даже если она ничего не добавляет в свою историю. Когда выясняется, что у Олбрайт есть секрет, который соперничает с Эстер, разборки неизбежны, хотя это снимает напряжение, поскольку наша антигероиня должна выжить, чтобы сделать первый фильм возможным.

Одна из самых больших проблем с «Сиротой: Первое убийство» заключается в том, что его поставил удивительно неамбициозный Уильям Брент Белл, человек, стоящий за «Дьявол внутри», «Мальчик» и «Разлука». Он постоянно не заинтересован в создании визуально впечатляющих коллажей, всегда довольствуясь тем, что просто добавляет движение в кадр, не заботясь о блокировке или кадрировании. Сирота: Первое убийство кажется плоским (и часто дешевым), когда ему действительно нужен визуальный опытный режиссер, чтобы привнести тот же гламур, что и Фурман и Стайлз. Даже сценарист Дэвид Когишал знает, что фанаты оригинального фильма не могут быть снова шокированы поворотом этого фильма, и поэтому он пытается дополнить его сумасшедшим поворотом в середине фильма, который здесь не спойлерит (но это так). . Это настолько безумно, что я бы порекомендовал его посмотреть.) Бейл здесь выглядит лучше, чем в большинстве своих фильмов, потому что у него есть над чем поработать, но он, кажется, всегда готов перестраховаться, когда этому фильму нужно кого-то обнять. безумие ее существования.

Форман и Стайлз поняли задачу. Форман, которая так хорошо сыграла в прошлогоднем «Ученике», также знает, как сыграть натянутое напряжение, поскольку она собирает большую часть фильма по своей воле. Тогда есть Стайлз, который превращается из скорбящей мамы в нечто более острое, поскольку актриса продает некоторые из своих самых знаковых ролей в кино. Здесь упущены возможности исследовать семейные роли и комментарии класса, но это часто преодолевается количеством веселья, которое Ферхман и Стайлз, кажется, получают во второй половине фильма.

Этого почти достаточно, чтобы заставить вас хотеть, чтобы Фурман снова оказался в другом «Сироте». На этот раз ее присутствие не будет неожиданным.

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