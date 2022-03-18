Сирт: Великобритания отозвала лицензию у российского государственного телеканала

Британский регулятор СМИ, Ofcom, заявил, что провел 29 расследований освещения RT российского вторжения, принимая во внимание связи канала с российским государством и новые российские законы, которые «фактически криминализируют» любую журналистику, которая отходит от кремлевской версии войны. .

«Свобода слова — это то, что мы очень тщательно охраняем в этой стране, и стандарты для вещателей чрезвычайно высоки», — заявила генеральный директор Ofcom Мелани Доус. «После независимого регуляторного процесса сегодня мы обнаружили, что RT не подходит и не подходит для получения лицензии в Великобритании. В результате мы отозвали лицензию RT на вещание в Великобритании».

Европейский Союз уже запретил вещание RT в рамках широкомасштабных санкций, введенных против Москвы в ответ на вторжение в Украину.

Эта мера приостановила деятельность вещания RT в Евросоюзе или направлена ​​на него, затрагивая его. Британские, немецкие, французские и испанские сети. Ofcom подтвердил в своем заявлении в пятницу, что канал уже был приостановлен от вещания в Великобритании из-за санкций ЕС.

Возможности RT показывать тезисы президента Владимира Путина по всему миру в последние недели были значительно ограничены, поскольку компании, занимающиеся канатными дорогами, и каналы социальных сетей отказались от вещателя. DirecTV, один из немногих крупных телепровайдеров в США. Ранее в этом месяце она сказала, что немедленно разорвет отношения. Через несколько дней RT America решила остановить производство и уволить большую часть своих сотрудников. Действия Ofcom могут привести к дальнейшим ответным действиям российских властей против британских вещательных компаний, таких как BBC. Ранее на этой неделе российские органы регулирования СМИ ограничили доступ к веб-сайту BBC, ранее приняв аналогичные меры в отношении ее русскоязычного сайта. «Думаю, это только начало ответа на информационную войну, которую Запад ведет против России», — заявила в среду в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова. READ Назанин Загари-Рэтклифф: британско-иранскому гуманитарному работнику удалили монитор с лодыжки, но ему предстоит новая дата суда был РТ сломанный Британские базы вещания снова и снова, задолго до вторжения в Украину. В июле 2019 года Ofcom оштрафовала на 200 000 фунтов стерлингов (263 000 долларов США) за неоднократное нарушение правил беспристрастности при освещении отравления Скрипалей и конфликта в Сирии. Выяснилось, что RT не смог обеспечить «должную целостность» семи программ, транслировавшихся в марте и апреле 2018 года. Передачи вышли в эфир после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Власти Великобритании заявили, что они стали жертвами нападения, совершенного агентами российской военной разведки. — Оливер Дарси и Чарльз Райли внесли свой вклад в эту статью.