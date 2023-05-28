система, требующая штрафов

На этой неделе Россия на Севере заинтересована как в Шпицбергене, так и в российском судоходстве и газе у берегов Норвегии.

High North News рассказали, как недавно перерегистрированные российские танкеры-газовозы используют норвежские порты для транспортировки газа из Сибири в Европу. Эта тема также является предметом комментариев главного редактора Арне О. Он не делал:

Холм пишет: «Около 20 норвежских компаний находятся под следствием за нарушение санкций против России. Тем временем российские танкеры-газовозы заходят в норвежские порты и наполняют российскую казну евро и долларами».

Россия также продолжает свою деятельность на Шпицбергене, где Годовая добыча угля в Баренцбурге сократится со 120 000 до 40 000 тонн. Вместо этого основное внимание будет уделяться развитию независимой туристической инфраструктуры на Шпицбергене.

Российский проект «Арктик СПГ-2» преодолевает серьезное и, возможно, последнее препятствиеИ Российские официальные лица объявили, что круглогодичный экспорт СПГ из Арктики в Азию начнется в начале следующего года.

Арктический федеральный университет в Архангельске введет китайский язык как второй иностранный Для дальнейшего развития СМП.

Тот факт, что крупнейший в мире авианосец зашел в Осло-фьорд, не остался незамеченным. (только норвежский)

Жизнь в интернате

Вот уже почти 100 лет детей отправляют в школы-интернаты на севере Норвегии. Им пришлось оставить своих родителей, братьев и сестер, язык и культуру. Как это отразилось на детях? (только норвежский)

Всего через две недели после того, как 1 июня Комиссия по установлению истины и примирению опубликовала свой отчет, в музее Норвежского арктического университета открылась выставка «Всегда странно», посвященная жизни в школах-интернатах.

на правильном пути

Бизнес на севере процветает.

Несмотря на неопределенность на рынке и прекращение экспорта морепродуктов из Гренландии в Россию, Polar Seafood Greenland и Royal Greenland могут показать много положительных результатов за 2022 год. (только норвежский)

Rå Biopark — крупнейший экологический кооператив в Северной Норвегии — заключил соглашение о стоимости.

И Statkraft и Celsa Armeringsstål на севере Норвегии заключили долгосрочное энергетическое соглашение.

И не пропустите это Редакционная статья об Арктическом совете. Об этом и многом другом читайте на Новости Крайнего Севера.

Спасибо за лилли нас. От имени редакции желаю вам всего наилучшего на выходных,

Редактор новостей, Трине Йонассен

Этот информационный бюллетень был переведен Биргит Анни Моллид-Мартинхаузен из HNN.