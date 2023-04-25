СИСУ — отключено

Обзор фильма

Когда-то он был воином. Его тело покрыто шрамами, чтобы доказать, что он храбро сражался за свою страну, Финляндию. Но потом что-то сломалось внутри него. И сейчас? Ну, теперь он снял себя с боя.

Та война все еще бушует. Это последние дни Второй мировой войны, и союзники медленно вытеснили нацистов из Финляндии, оставив после себя огромное пространство выжженной земли. Но Атами Корби больше не участвует в этой борьбе. Он просто золотоискатель: подальше от цивилизации, подальше от людей, подальше от войны.

Затем происходит неожиданное: он находит то, что искал. Атами обнаруживает жилу драгоценного металла, которая существует уже давно. И вдруг неряшливый, слегка безумный человек стал очень богатым. Все, что ему нужно сделать, это вернуть свое сокровище остальному миру, и у него будет больше денег, чем он мог когда-либо мечтать.

Есть всего лишь одна проблема.

Вернувшись на оседланной лошади в ближайший город, Атами встречает небольшую группу нацистских солдат, направляющихся в противоположном направлении. Это не должно быть проблемой. Измученные солдаты могли продолжать. Они бы проигнорировали взлохмаченного, грязного старика на лошадке-качалке. Но они этого не сделали. Они решают остановить его, поставить на колени и украсть все, что у него есть.

Есть финское слово, Сисо, не может быть легко переведена на английский язык. Но в общих чертах это означает непостижимое мужество и решимость, которые очевидны, когда всякая надежда потеряна.

Когда жестокие и циничные нацисты приставили ствол винтовки к затылку старика, они не понимали, что дают ему именно то, что ему нужно. Сокрушая его, они вернули всю ненависть и весь гнев, которые когда-то переполняли его существо. Они стимулировали его мышечную память на убийство.

Эти злые нацисты развязали… Сису!