Ереван, 13 июня, АРМЕНПРЕСС. Министр экономики Армении Ваан Кирупян встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым 11 июня в районе Верхний Ларс, единственном пункте пропуска на российско-грузинской границе, сообщает Минэкономики Армении.

С марта 2021 года ведутся работы по реконструкции, направленные на увеличение пропускной способности барьера.

«Ситуация в Верхнем Ларсе требует срочного решения, потому что грузовые автомобили пересекают грузинский участок дороги за 20-30 дней. Это товары, которые нужны российским компаниям и потребителям. Ситуация будет ухудшаться, так как сезон сбора урожая уже начался», заявил министр экономики Армении.

Ожидается, что пропускная способность барьера после реконструкции увеличится в среднем в 6,4 раза. В настоящее время через шлагбаум проезжает в среднем 800-1000 грузовиков, но после реконструкции их количество увеличится до более чем 2500 в сутки.

«Мы все понимаем важность увеличения пропускной способности пункта пропуска с технической и документальной точки зрения. Это обязательное условие для укрепления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией. Именно поэтому работы по реконструкции здесь ведутся без остановки работ шлагбаума, подрядные организации обязуются сдать его в третьем квартале», — сообщил министр экономического развития РФ с 2022 года.