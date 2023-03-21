Си и Путин начинают переговоры в Кремле с Украиной о повестке дня

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Кремль во вторник для официальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом украинский конфликт является предметом пристального внимания в повестке дня.

Си вошел в Кремль по красной дорожке и был встречен военным оркестром и делегацией высокопоставленных российских чиновников, включая Путина, поскольку две страны ищут союзников, чтобы противостоять западной мощи.

Визит китайского лидера в Москву рассматривается как поддержка Путина, который находится под западными санкциями и на которого распространяется ордер, выданный Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей.

Кремль заявил, что два лидера обсудят предложения, выдвинутые Китаем, по прекращению продолжавшихся более года боевых действий в Украине, и что переговоры, вероятно, завершатся подписанием Си и Путиным пакета соглашений.

Ранее Си встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и приветствовал Россию и Китай как «две великие соседние державы» на второй день своего визита в Россию.

Торговые отношения между Пекином и Москвой расцвели после того, как Россия приняла жесткие меры против Украины, что еще больше сблизило две страны и вызвало опасения западных столиц по поводу того, как далеко зайдут отношения.

Си, который сказал, что пригласил Путина посетить Китай в этом году, сказал, что китайское правительство «продолжит уделять приоритетное внимание всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Россией».

«Мы — крупные соседние державы», — цитируют его российские информационные агентства во время встречи с Мишустиным.

Визит Си совпал с неожиданным визитом в Киев премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который посетил Бучу, город, где российские войска были обвинены в зверствах во время их оккупации в прошлом году.

Министерство иностранных дел Украины назвало поездку «исторической» и назвало ее «знаком солидарности и тесного сотрудничества между (Украиной и Японией)».

«конструктивная роль»

В понедельник Си и Путин вели переговоры в течение четырех с половиной часов, называя друг друга «дорогие друзья».

После переговоров Путин редко проводил Си до его машины, и они вместе улыбались.

Во время этой встречи российский президент заявил, что открыт для переговоров по Украине, и высоко оценил позицию Пекина из 12 пунктов по конфликту, которая включает призыв к диалогу и уважению территориального суверенитета всех стран.

Ожидается, что Си и Путин также обсудят расширение экономического сотрудничества, при этом Россия увеличит экспорт энергоносителей в Китай после того, как ее в основном исключили из европейских рынков.

В преддверии переговоров российский газовый гигант «Газпром» заявил, что поставки по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай в понедельник достигли дневного рекорда.

Трехдневный визит Си начался через день после того, как Путин отправился в Мариуполь на востоке Украины, что стало его первой поездкой на территорию, захваченную у Киева, с момента начала наступления в феврале 2022 года.

Китай стремился изобразить себя нейтральной стороной в конфликте на Украине, но Вашингтон заявил, что действия Пекина могут быть «тактикой проволочек», чтобы помочь Москве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву «указывает на то, что Китай не чувствует себя обязанным привлекать президента к ответственности за зверства, совершенные против Украины».

«Вместо осуждения было бы предпочтительнее обеспечить дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать эти тяжкие преступления», — добавил он.

Соединенные Штаты обвинили Пекин в том, что он рассматривает возможность экспорта оружия в Москву, но Китай категорически отрицает эти обвинения.

Зеленский сказал, что будет приветствовать переговоры с Си, хотя никаких признаков таких планов со стороны Пекина не поступало.

Кишида в Киеве

В рамках визита Кишиды в Киев он предложит «солидарность и поддержку» на встрече с Зеленским.

Кисида — последний лидер G7, посетивший Украину, и на него все чаще оказывают давление, чтобы он совершил поездку, поскольку в мае в Японии проходит саммит группы.

Япония и Китай являются близкими торговыми партнерами, но Токио все больше беспокоит растущая напористость Пекина в регионе.

Япония является частью возглавляемого США альянса безопасности, неофициально известного как Quad, в который также входят Индия и Австралия, и позиционирует себя как оплот против военных амбиций Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Москва и Пекин в последние годы укрепили сотрудничество, движимое желанием уравновесить глобальную гегемонию Америки.

И в то время как Пекин призвал к «нейтральному» посредничеству в конфликте, западные страны утверждали, что в предложениях Китая много важных принципов, но мало практических решений.

На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили, что предложения Китая просто усилят «российское вторжение» и позволят Кремлю подготовиться к новому наступлению.

Китай и Россия часто тесно сотрудничали в Совете Безопасности ООН, обладая правом вето в качестве постоянных членов Совета, чтобы противостоять Западу.

Нападение России на Украину также усилило опасения западных держав, что Китай может однажды попытаться взять под контроль самоуправляемый остров Тайвань, который Пекин считает частью своей территории.