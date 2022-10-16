Си предостерегает от вмешательства Тайваня в Национальный конгресс КПК

В обширной речи на открытии 20-го съезда Коммунистической партии Китая Си решительно заявил о решимости Китая воссоединиться с автономным островом, который Пекин считает частью своей территории.
Ноэль Сайлс | АФП | Гетти Изображений
Пекин — председатель КНР Си Цзиньпин Он сказал, что Китай оставляет за собой возможность «принять все необходимые меры» против «вмешательства внешних сил» в тайваньский вопрос.
В широкой речи в воскресенье Си решительно заявил о решимости Китая воссоединиться с автономным островом, который Пекин считает частью своей территории.
Он выступил на церемонии открытия 20-го съезда правящей Коммунистической партии Китая, который проводится раз в пять лет.
«Мы продолжим бороться за мирное воссоединение с максимальной искренностью и максимальными усилиями», — сказал Си по-китайски, согласно официальному переводу. «Но мы никогда не возьмемся отказаться от применения силы. Мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры», — добавил он.
«Это нацелено только на вмешательство внешних сил и нескольких сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня», — сказал он, подчеркнув, что решение тайваньского вопроса — это дело Китая.
Напряженность через пролив
Напряженность вокруг Тайваня усилилась этим летом после Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров вызвал неоднозначную реакцию.
Визит происходит, несмотря на предупреждения Китая, который утверждает, что остров не имеет права устанавливать международные отношения. Соединенные Штаты признают Пекин единственным законным правительством Китая, сохраняя при этом неофициальные отношения с Тайванем.
В воскресенье Си уделил вопросу Тайваня больше внимания в своей речи, чем пять лет назад на 19-м Национальном конгрессе партии.
Встреча на высоком уровне решает, какие официальные лица станут лидерами партий и, в конечном счете, лидерами Китая.
На следующих выходных должны быть объявлены имена новой основной команды вокруг Ши. Государственные титулы, такие как президент и премьер-министр, официально подтверждаются на ежегодном собрании китайского правительства, которое обычно проводится в марте.
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