Си предостерегает от вмешательства Тайваня в Национальный конгресс КПК

В обширной речи на открытии 20-го съезда Коммунистической партии Китая Си решительно заявил о решимости Китая воссоединиться с автономным островом, который Пекин считает частью своей территории.

Пекин — председатель КНР Си Цзиньпин Он сказал, что Китай оставляет за собой возможность «принять все необходимые меры» против «вмешательства внешних сил» в тайваньский вопрос.

В широкой речи в воскресенье Си решительно заявил о решимости Китая воссоединиться с автономным островом, который Пекин считает частью своей территории.

Он выступил на церемонии открытия 20-го съезда правящей Коммунистической партии Китая, который проводится раз в пять лет.

«Мы продолжим бороться за мирное воссоединение с максимальной искренностью и максимальными усилиями», — сказал Си по-китайски, согласно официальному переводу. «Но мы никогда не возьмемся отказаться от применения силы. Мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры», — добавил он.

«Это нацелено только на вмешательство внешних сил и нескольких сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня», — сказал он, подчеркнув, что решение тайваньского вопроса — это дело Китая.