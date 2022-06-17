Си Цзиньпин заявил, что в ближайшие месяцы торговля с Россией установит новые рекорды

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выступил по видеосвязи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, которое открыл президент России Владимир Путин часовой речью. Это фото из визита Путина в Пекин в начале февраля 2022 года.
Алексей Дружинин | АФП | Гетти Изображений
Пекин — председатель КНР Си Цзиньпин В пятницу он подтвердил приверженность своей страны торговле с Россией, несмотря на санкции Запада против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.
Сегодня мы сотрудничали с Россией и Китаем [is] Об этом говорится в официальном переводе на английский язык российской государственной телерадиокомпании RT. Владимир Путин Визит в Пекин в начале февраля.
«Торговля в первой половине этого года была [in the tens of billions of U.S. dollars] И мы можем ожидать новых рекордов в ближайшие месяцы, что является свидетельством отличного сотрудничества между нашими двумя странами».
Китайский лидер выступил по видеосвязи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, которое Путин открыл часовой речью.
Китайские государственные СМИ читают высказывания Си Цзиньпина Он не упомянул о «новых рекордах» в торговле между Китаем и Россией. В чтениях говорилось об устранении торговых барьеров и расширении сотрудничества с другими странами, в том числе с Россией.
Как в китайских чтениях, так и в переводе RT Си подчеркнул, что экономический потенциал Китая не изменился, и рассказал о дальнейшем развитии инициативы «Один пояс, один путь».
По данным китайской таможни, товарооборот между Китаем и Россией за первые пять месяцев этого года составил 65,81 млрд долларов, что на 28,9% больше, чем в прошлом году. Большая часть роста пришлась на китайский импорт из России.
Пекин отказался назвать нападение России на Украину вторжением. После встречи на высоком уровне между Си и Путиным в начале февраля показания показали, что Сотрудничество «без границ» или «запретных зон», не говоря уже об Украине.
Ранее на этой неделе Си сказал в телефонном разговоре с Путиным, что Киев и Москва «Вы должны настаивать на надлежащем урегулировании» В продолжающейся войне на Украине, согласно китайскому прочтению сообщения.
«Китай помнит о своих национальных интересах», — сказал Путин в пятницу после выступления Си, согласно английскому переводу RT. — Но мы не противостоим друг другу.
Он охарактеризовал отношения России с Китаем как «дружеские», но отметил, что «это не означает, что Китай должен играть с нами во всем. Нам это не нужно».
Ничего не было сказано с украинским президентом Владимир Зеленский С тех пор, как Россия вторглась в Украину в конце февраля. От Германии до Японии многие страны Присоединяйтесь к США в замораживании активов российских олигархов, Ограничение доступа крупнейших банков России к мировой финансовой системе и изоляция России от биотехнологий.
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