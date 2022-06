Пекин — председатель КНР Си Цзиньпин В пятницу он подтвердил приверженность своей страны торговле с Россией, несмотря на санкции Запада против Москвы в связи с ее вторжением в Украину.

Сегодня мы сотрудничали с Россией и Китаем [is] Об этом говорится в официальном переводе на английский язык российской государственной телерадиокомпании RT. Владимир Путин Визит в Пекин в начале февраля.

«Торговля в первой половине этого года была [in the tens of billions of U.S. dollars] И мы можем ожидать новых рекордов в ближайшие месяцы, что является свидетельством отличного сотрудничества между нашими двумя странами».

Китайский лидер выступил по видеосвязи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, которое Путин открыл часовой речью.

Китайские государственные СМИ читают высказывания Си Цзиньпина Он не упомянул о «новых рекордах» в торговле между Китаем и Россией. В чтениях говорилось об устранении торговых барьеров и расширении сотрудничества с другими странами, в том числе с Россией.

Как в китайских чтениях, так и в переводе RT Си подчеркнул, что экономический потенциал Китая не изменился, и рассказал о дальнейшем развитии инициативы «Один пояс, один путь».