скажи мне? Перезагрузка США и Турции сталкивается с длинным списком препятствий

АНКАРА, Турция (AFP) – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смягчил свою антизападную и американскую риторику в явной попытке восстановить напряженные отношения со своими союзниками по НАТО, но до сих пор президент США Джо встречал его молчанием. Байден.

Спустя почти два месяца своего президентства Байден так и не связался с Эрдоганом, что некоторые в Турции считают тревожным знаком. Напротив, бывший президент Дональд Трамп и Эрдоган поговорили всего через несколько дней после выборов 2016 года.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном, которые раньше рассматривали друг друга как стратегических партнеров, в последние годы неуклонно ухудшались из-за разногласий по Сирии, сотрудничества Турции с Россией, а также недавних военно-морских интервенций Турции в восточном Средиземноморье, которые, по словам официальных лиц США, как дестабилизирующий.

Несмотря на напряженность, многие в правительстве Эрдогана надеялись провести еще четыре года в администрации Трампа, который был в личных отношениях с Эрдоганом и не читал ему лекций о ситуации с правами человека в Турции.

Байден разозлил турецких чиновников после интервью The New York Times, в котором он говорил о поддержке турецкой оппозиции против «тирана» Эрдогана.

В своих публичных заявлениях турецкие официальные лица преуменьшали важность отсутствия телефонного звонка из Белого дома, отмечая, что переговоры ведутся на других уровнях, но высокопоставленный правительственный чиновник Турции сказал Associated Press, что офис Эрдогана «недоволен» об этом. Чиновник говорил на условиях анонимности из-за деликатности темы.

Джейн Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила на прошлой неделе, что есть многие мировые лидеры, с которыми Байден еще не разговаривал, и что она уверена, что он свяжется с Эрдоганом «в какой-то момент».

Оставшись с несколькими друзьями из-за волны напористой внешней политики, антизападной риторики и растущего авторитаризма, Турция теперь пытается привлечь иностранные инвестиции, чтобы спасти свою проблемную экономику. Эрдоган обращается к Соединенным Штатам, европейским странам и другим бывшим союзникам в попытке исправить проблемные отношения и положить конец своей международной изоляции.

Байден, который говорил о восстановлении международных союзов и традиционных отношений, а также об укреплении НАТО, будет заинтересован в восстановлении отношений и попытках вывести Турцию из сферы влияния России.

Но аналитики говорят, что восстановить отношения будет чрезвычайно сложно, учитывая ряд вопросов, по которым две страны не достигли согласия, включая решение Турции приобрести передовую российскую зенитную систему С-400, которая, по словам Вашингтона, представляет угрозу для НАТО и программа боевых самолетов США F-35. Вашингтон исключил Турцию из программы производства F-35 и в прошлом году ввел санкции в отношении высокопоставленных чиновников турецкой оборонной промышленности, а также запретил выдачу военных экспортных лицензий.

Турция заявляет, что российский режим, который обошелся стране в 2,5 миллиарда долларов, не представляет угрозы для НАТО, и неоднократно призывала к диалогу для решения проблемы. Вашингтон настаивает на том, что санкции не могут быть отменены, пока российский режим остается на турецкой земле.

Во время слушаний в Сенате перед своим назначением госсекретарем США Энтони Блинкен назвал Турцию «предполагаемым стратегическим партнером» и назвал «неприемлемым» для Турции «идти в ногу с одним из наших крупнейших стратегических конкурентов в России».

Мерв Тахироглу из вашингтонского проекта демократии на Ближнем Востоке сказал, что Эрдогану будет сложно отказаться от С-400, «потому что он сделал большую сделку по поводу покупки и того, что это означает для геополитической независимости Турции».

Военная поддержка со стороны США сирийских курдских боевиков в борьбе с Исламским государством является еще одним предметом разногласий. Турция заявляет, что эти двое тесно связаны с курдским повстанческим движением, которое существует уже несколько десятилетий, а министр обороны Хулуси Акар заявил, что отношения не могут улучшиться, если Вашингтон не прекратит свое сотрудничество с сирийской курдской группировкой.

В 2019 году Байден обвинил Трампа в предательстве союзников США после решения последнего вывести свои войска из северной Сирии, что подготовило почву для военного нападения Турции на сирийскую курдскую группировку.

Администрация Байдена, вероятно, окажет давление на Турцию в связи с энергетическим спором с Грецией в восточном Средиземноморье, что приведет к напряженному противостоянию между двумя членами НАТО. С тех пор Турция прекратила поиск энергоресурсов в спорных водах, а Эрдоган смягчил свою пламенную риторику.

Гонул Тол, директор Центра турецких исследований Института Ближнего Востока, сказал, что Турция не может идти на уступки в восточном Средиземноморье, «потому что это считается национальной проблемой значительной частью турецкого общества».

Ожидается, что администрация Байдена будет уделять больше внимания демократии и правам человека, чем Трамп. Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу Блинкин подчеркнул «важность демократических институтов, инклюзивного управления и уважения прав человека» для Турции, согласно американскому прочтению разговора.

На прошлой неделе Эрдоган пообещал провести серию реформ для улучшения положения в области прав человека, но аналитики заявили, что это вряд ли окажет значительное влияние или приведет к освобождению из тюрьмы видных деятелей, таких как активист Осман Кавала, обвиняемый в связях с антиправительственными протестами. в 2013 году, а также попытка неудачного переворота в 2016 году.

«Для того, чтобы произошла настоящая перезагрузка, администрации Байдена необходимо добиться большей демократизации … которая может произойти в форме крупных судебных реформ или освобождения некоторых из самых противоречивых политических фигур», – сказал Тахироглу.

Турция также добивается экстрадиции базирующегося в США священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации неудавшегося военного переворота в 2016 году. Официальные лица США заявляют, что Анкара не смогла предоставить документы, которые позволили бы его экстрадицию. Турция обвиняет Вашингтон в предоставлении ему убежища.

Отношения между двумя странами также угрожают судебным процессом над турецким Halkbank, который обвиняется в помощи Ирану в уклонении от санкций США на сумму 20 миллиардов долларов.

«Если суд вынесет решение в отношении Halkbank, это будет иметь разрушительные последствия для экономики Турции, и я не понимаю, как вы можете сбросить его после этого», – сказал Тул.