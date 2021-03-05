Сказки Уолтера Гретцки: знаменитый каток на заднем дворе, время для русских вечеринок и извлеченные уроки

Издалека Уолтер Гретцки казался частью Бога: отец «Великого», Уэйн Гретцки, величайший хоккеист в истории в мире.

Вблизи это выглядело вполне нормально: техник по телефону, который делал то же, что и многие другие хоккейные родители: тренировал своих детей, участвовал в жизни общества и делал немного льда на заднем дворе, если можете.

Это было чересчур для многих: вдовец Феличе, отец пятерых детей, дедушка 13 лет, переживший инсульт, благотворитель, автор книги, сюжет фильма, рука помощи многим, друг всех.

Он все время воплощает в себе лучшее из того, что значит быть канадцем, даже если нам приписывают ему больше, чем ему самому.

Например, знаменитый каток на заднем дворе был скорее практичным, чем волшебным.

Уолтер Гретцки однажды сказал Кевину Смиту, когда он навещал режиссера: «Единственная причина, по которой я устроил каток у себя на заднем дворе, – это то, что ему было где поиграть, и мне не пришлось бы идти в сад и замерзать насмерть. ” Brantford House в 2010 году.

Истории о Уолтере Гретцки, который умер в четверг в возрасте 82 лет, имеют одну и ту же родословную: представление о простом человеке в исключительных обстоятельствах. Как холодная война.

Игорь Ларионов несколько раз рассказывал историю о том, что именно Уолтер Гретцки выступил посредником в сделке, позволившей знаменитой линии KLM в Советском Союзе – Владимиру Кротову, Ларионову и Сергею Макарову – присутствовать на вечеринке в доме Уэйна в преддверии канадского праздника 1987 года. Коби.

«Вальтер подошел к (легендарному тренеру) Виктору Тихонову и сказал Виктору:« Если я могу поехать, то и мальчики тоже могут », – сказал Ларионов ТСН.

На вечеринке был пятый россиянин, за ним следил агент КГБ. Когда я предложил русским пиво, Ларионов громко ответил, что они не пьют, только воду. Вальтер прошептал Ларионову на ухо, что в зале награждений внизу пиво в холодильнике. Ларионов сказал, что они пошли по одному.

Дело было не в историях, которые Уолтер рассказывал о себе. Он никогда не думал, что сделал что-то особенное. Но он гордился своей семьей и всегда был рад поговорить о Уэйне.

«Я помню, как однажды ночью мне позвонили», – сказал Уолтер в интервью YouTube «Unpeeled» год назад. «Я поздоровался. Было 2:30 ночи. Ты сделал это, папа! Вы сделали это, вы сделали это. Он кричал. Что я сказал? Ты сделал это, папа. Я это сделал!’ “Уэйн, что?”

«Он кричал.« Сегодня вечером я получил пять. Пятьдесят в 39 играх. Когда он побил этот рекорд, он был так взволнован. Тогда то, что я навсегда запомнил: «Я должен идти, папа». Я сказал им, что мне нужно сделать важный телефонный звонок, прежде чем мы проведем пресс-конференцию. Он прежде всего думал о своей семье “.

Но это истории, которые люди рассказывали о нем на протяжении многих лет.

«Он скромный», – написали Дайан Блэк и Фрэнк Рубин во введении к автобиографии Уолтера. «В его глазах он был обычным, трудолюбивым и скромным человеком из Брантфорда, с которым случились некоторые необычные вещи: например, не один, а два раза возвращался с постели смерти и вырастил единственного хоккеиста в истории игры под названием« Великий ». “

Сам Уэйн сказал, что отец преподал ему самый важный урок в его жизни. За один год юноша забил 400 голов в хоккейной системе «Брантфорд Джуниор». Когда сезон закончился, их пригласили сыграть в показательную игру. Команда Гретцки проиграла 8-1, и Гретцки, похоже, не играл хорошо, но он также признал в «Глубоко с Грэмом Бенсингером», что, возможно, его это не волновало.

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«Я помню, как мы сели в машину, и мой отец сказал:« Ну, что ты думаешь? «И я сказал:« Хорошо, мы проиграли. Что ты собираешься делать? »

«В приятной манере мой отец сказал мне:« Ты не можешь быть таким. Я помню, как подумал: «Что ты имеешь в виду?» Он сказал: «Ты портишь себе весь год». И я сказал: «Как ты портишь?» весь мой год? ” Он сказал: “ По какой-то причине Бог выбрал вас, и в целом, когда вы играете, люди хотят понять, почему это все проблемы. можно играть каждую ночь.

«Это был урок, который я усвоил. Я готовился к каждому матчу, как к финалу Кубка Стэнли, будь то показательный матч в конце сентября или седьмая игра отборочного турнира Кубка Стэнли».