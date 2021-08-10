Скалистые горы пришли к выводу, что фанат кричал на талисмана, а не использовал расовые оскорбления | Колорадо Скалистые горы

«Скалистые горы Колорадо» заявили, что фанат, подозреваемый в неоднократных оскорблениях на расовой почве в адрес нападающего «Майами» Луи Бринсона, на самом деле кричал на «Опасность», талисмана клуба.

«После тщательного расследования, которое включало звонки, электронные письма и видео от заинтересованных фанатов, СМИ и партнеров по вещанию, Колорадо-Скалистые горы пришли к выводу, что фанат действительно кричал в пользу талисмана Рокки« Опасность »в надежде привлечь его внимание фотографией, и был там, «Команда сказала в заявлении в понедельник. Никаких расистских оскорблений не было».

Команда добавила: «Скалистые горы по-прежнему привержены обеспечению инклюзивной среды для всех фанатов, игроков и гостей стадиона Coors, и любой фанат, который использует уничижительные выражения любого рода, будет исключен со стадиона Coors».

Команда сообщила, что сидящие поблизости болельщики связались с клубом в защиту болельщика после того, как он выступил с заявлением в воскресенье вечером, в котором говорилось, что он был возмущен качествами, проявленными в Бринсоне, когда он участвовал в девятой игре воскресной победы в Колорадо 13-8. Затем клуб связался с фанатом, который объяснил, что это было недоразумение и что он просто пытался привлечь внимание Динджера, который был более чем разобщенным. Скалистые горы не узнали фаната.

Крики этого человека уловили передачи обеих команд, хотя передача Bally Sports Florida была четче, чем передача в Колорадо, потому что в это время выступал диктор Rockies Дрю Гудман. Никто в поле, включая Бринсона, не отреагировал на крики.

После игры представитель Marlins Джейсон Латимер сказал, что команде было известно о клипе. «Ни Льюис, ни другие Марлины в поле или в бункере не слышали, что им кричали», – сказал он в текстовом сообщении Associated Press. «Мы довели этот вопрос до сведения Скалистых гор. Что с этим делать, мне придется поспорить с ними».

Скалистые горы осудили подозреваемое поведение в заявлении, опубликованном в воскресенье вечером.

«Скалистые горы Колорадо возмущены расистскими оскорблениями, сделанными фанатом против Луи Бринсона Марлинса во время девятой игры сегодняшней игры», – говорится в заявлении «Скалистых гор Колорадо» в воскресенье. Хотя тема не определена до конца игры, Скалистые горы все еще расследуют инцидент.

«Скалистые горы абсолютно нетерпимы к любой форме расизма или дискриминации, и любой фанат, использующий унижающие достоинство выражения любого рода, будет исключен и запрещен на стадионе Курс».

Болельщики начали заполнять подвал стадиона в конце раунда и приблизились к послематчевой вечеринке, которая была частью празднования Дня веры. Официальные лица команды не могли опрашивать пользователей в том месте, где кричали фанаты, пока вечеринка не закончилась примерно через час.

Бринсон сделал два хита, два забил и ударил ходока в девятом иннинге. 27-летний Бринсон вступает в пятый сезон крупных турниров.

После матча Марлины вылетели в Сан-Диего, где начали свою серию в понедельник вечером.

В Скалистых горах не планируют вносить какие-либо изменения в название талисмана.